В ефірі 24 Каналу політолог Володимир Фесенко сказав, як на заклик Залужного щодо виходу на новий рівень підтримки України можуть відреагувати на Заході.

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Намагався достукатися

Стаття Залужного – це достатньо об'єктивна, чесна, але водночас жорстка і як багато хто вважає непопулярна оцінка ситуації. На думку політолога, висновок Залужного спрямований на західну аудиторію. Насамперед це сигнал західним елітам.

Зараз патова ситуація у війні й зламати нинішню рівновагу сил неможливо просто збереженням постачання зброї та боєприпасів й навіть не збільшенням обсягів. Потрібна нова технологічна та якісна підтримка України, яка дозволить створити переможну комбінацію.

З п'яти пунктів того, що треба зробити, чотири – це звернення до Заходу, тому що без допомоги західних партнерів перемогти неможливо. А от п'ятий пункт вже стосується нас – нам потрібна ефективніша мобілізація,

– мовив Фесенко.

У такий спосіб Головнокомандувач ЗСУ намагається достукатися до США й звернути увагу, що зрештою це стосується їхніх національних інтересів.

За декілька днів до появи статті Залужного, з'явилася інформація про відкритий лист групи конгресменів республіканців до президента Джо Байдена. Основне питання в цьому листі – яка стратегія перемоги над Росією.

Я не думаю, що Залужний відповідав на цей лист, але збіглося дуже своєчасно і доречно. Він чесно сформулював свій погляд на те, що треба робити далі, щоб вирватися з пастки патової ситуації. Тому можна сказати, що військове керівництво України дало відповідь на це запитання, але й Білий дім має теж чітко сформулювати,

– зазначив політолог.

За його словами, проблема у тому, що Захід допомагає так, щоб Україна не програла цю війну, але цієї допомоги недостатньо для того, щоб виграти її.

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