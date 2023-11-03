Відверте інтерв'ю Залужного виданню The Economist вже спонукало партнерів України інакше подивитися на ситуацію. Детальніше про те, кому було адресоване інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ, розповідає журналіст 24 Каналу Олексій Печій.

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Ключові тези Залужного

В інтерв'ю виданню The Economist Залужний визнав, що контрнаступ не виправдав усіх очікувань, але і не провалився, адже певні здобутки ЗСУ все ж є.

Тепер, оцінюючи кампанію, Залужний каже, що поле бою в Україні нагадує Першу світову війну. Тоді сторони досягли однакового технологічного рівня, що в результаті завело їх у глухий кут.

Залужний каже, що така ситуація для України вкрай небезпечна. За його словами, для виходу з глухого кута потрібен різкий технологічний стрибок. Генерал зазначає, що глибокого та красивого прориву, найімовірніше, не буде.

Що потрібно для перемоги України у війні

Залужний наводить кілька етапів змін, які варто запровадити для перемоги у війні.

Перший етап посилення – це перевага в небі. Але, що показово, генерал насамперед каже не про літаки F-16, а про безпілотники. Саме велика кількість дронів надає перевагу російській армії та сповільнює контрнаступ ЗСУ.

Російські безпілотники взяли на себе значну частину ролі пілотованої авіації щодо розвідки та нанесення авіаударів.

Отже, нам потрібно посилити саме армію дронів – як атакувальних, так і тих, які б полювали за російськими дронами.

Другий етап, за словами Залужного, – це посилення радіоелектронної боротьби та глушіння сигналів зв’язку та навігації. Мовляв, Росія за останнє десятиліття модернізувала свої сили РЕБ та створила новий рід армії.

Третій етап – контрбатарейний вогонь та повне ураження артилерії противника у цій війні, як і в більшості минулих воєн, становить 60 – 80% усіх військових завдань. Залужний запевнив, що потужний ривок ЗСУ минулої осені був пов'язаний якраз з отриманням від партнерів потужної західної зброї. Але з того часу росіяни удосконалили радіоелектронну боротьбу, і це знизило ефективність вогню з нашого боку.

Четвертий етап – Україні необхідно вдосконалювати технологію розмінування. Залужний наводить чіткий перелік необхідного – датчики, схожі на радар, які використовують невидимі імпульси світла для виявлення мін у землі, і системи виведення диму, щоб приховати діяльність наших підрозділів з розмінування.

П'ятим етапом Залужний називає нарощування резервів України. Головнокомандувач запевняє, що треба збільшувати мобілізацію. Показово, що Залужний прямо говорить, що партнери мають розширити можливості навчання українських бійців на своїх полігонах.

Сигнал партнерам

Разом з тим, Залужний визнає, що було помилкою сподіватися, що величезні російські втрати зупинять Кремль. Залужний наводить цифру в 150 тисяч вбитих росіян, хоча Генштаб ЗСУ наводить цифру вдвічі більшу.

Експерти пояснюють це тим, що Залужний надав саме таку цифру, аби вона корелювалася із даними наших партнерів, які враховують лише 100% підтверджені втрати.

Тож тут скоріше питання до методології підрахунку партнерів. Зрештою, Залужний показав, що прямо зараз триває переоцінка, робота над помилками та аналіз того, що треба змінити.

Визнання Залужним того, що контрнаступ пішов не за планом – це також, з одного боку, пояснення українцям, що ж сталося, а з іншого – це сигнал партнерам.

Зараз вже низка західних аналітиків стверджує, що Захід недооцінив російську армію у питанні спроможності окопатися та щільно замінувати територію.

Отже, з огляду на хибну оцінку ситуації, розроблялися і пакети військової допомоги, які часто не включали того, про що зараз говорить Залужний. До того, ж зволікання партнерів, на жаль, і дало час росіянам збудувати потужну оборону.

Тобто, стаття Залужного – це спроба достукатися до партнерів, аби вони прислухалися до наших потреб та розширювали допомогу.

Важливо зазначити, що головнокомандувач говорить саме про високотехнологічну зброю для зміни ситуації на полі бою. А наші союзники якраз таки надто обережні у постачанні новітніх технологій та потужнішої зброї.

Залужний запевняє, що всі ці заклики до партнерів націлені на те, аби не дати війні перейти в окопи, тобто остаточно перетворитися на позиційну війну. Адже така війна може затягнутися на роки.

Як на статтю Залужного відреагували у США

На статтю Залужного відреагували в Білому домі. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вказав на важливість для США продовжувати надавати Україні оборонну допомогу. Але питання полягає в тому, як себе поведе Конгрес під час голосування за допомогу.

Водночас видання Politico пише, що заяви головнокомандувача ЗСУ лише підігрівають дебати про підтримку України в США. Конгрес Сполучених Штатів на чолі з Майком Джонсоном був шокований відвертістю Залужного.

Як зазначає видання, відвертість Залужного спонукала республіканців у Конгресі переглянути питання щодо поставок Києву великої кількості зброї. Мовляв, затяті скептики почали ще гучніше кричати про те, що насправді немає сенсу далі допомагати Україні у великих обсягах і краще вже почати переговори.

Натомість прихильники України отримали додатковий аргумент на користь того, чому допомогу треба значно збільшити.

Тож, видання доходить до висновку, що стаття Залужного була адресована саме конгресменам, які ухвалюють рішення.

Конгрес схвалив допомогу Ізраїлю без України

Напередодні республіканці Палати представників США все ж схвалили пакет допомоги Ізраїлю на суму понад 14 мільярдів доларів окремо від допомоги Україні.

Раніше Джо Байден запросив пакет екстреної допомоги на 106 мільярдів доларів, який включав допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та виділення додаткового фінансування на посилення американського кордону з Мексикою.

Однак новообраний спікер Палати представників запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб Палата голосувала за ці ініціативи окремо. Він запевняє, що так буде легше проголосувати за допомогу Україні окремо.

У Білому домі вже заявили, що Байден ветує законопроєкт спікера Джонсона, а лідер більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що Сенат не голосуватиме за законопроєкт Палати представників, а натомість підготує ширший пакет допомоги, який все ж одночасно включатиме допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Українські парламентарі припускають, що зрештою допомога Україні буде проголосована, але є ризик її зменшення.

Допомога Європи та вплив війни на Близькому Сході

Разом з тим, в Європі запевнили, що допомога Україні не припиниться. Наприклад, голова спеціального штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини Крістіан Фройдінг запевнив, що союзники, зокрема Німеччина, налаштовані надавати військову підтримку Україні до кінця цього десятиліття і далі.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба запевнив, що війна на Близькому Сході жодним чином не нашкодила підтримці України з боку міжнародних партнерів.

Мовляв, на цьому етапі Україна отримала на всіх рівнях зобов'язання, що підтримка нашої країни продовжуватиметься.

Окрім того, сьогодні Дмитро Кулеба зустрівся з директором оборонного концерну Rheinmetall Арміном Паппергером.

Темою переговорів була зброя для України. Очільник МЗС заявив, що за результатами зустрічі може запевнити: "Україна матиме більше зброї та боєприпасів".

Втім, питання саме більш сучасного озброєння, про яке говорить головнокомандувач Залужний, залишається відкритим.