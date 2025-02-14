Нагадаємо, що Залужний зараз є послом України у Великій Британії. Про зустріч з Пивоваровим він написав у своєму телеграм-каналі та поділився фотографією, зробленою зі співаком, інформує 24 Канал.

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Сьогодні зустрівся з Артемом Пивоваровим – і скажу чесно, такі зустрічі надихають. Бо це про енергію, яка запалює, про ідеї, які змінюють, і про музику, яка від душі,

– написав Валерій Залужний.

Посол України у Великій Британії зазначив, що українська музика лунала в окопах та на майданах. Навіть у найтемніші часи вона підіймає дух, а нині "відкриває Україну світові", додав він.

Артем – той, хто не просто творить музику, а вкладає в неї зміст і місію. Він показує Україну через звучання, через слово, через емоцію. Я впевнений: українська музика має бути почута далеко за межами нашої країни,

– поділився колишній головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний зауважив, що говорив з Артемом Пивоваровим про майбутнє, силу культури та творчість. Також вони спілкувалися про те, як мистецтво може допомогти Україні здобути перемогу у війні.

Варто зазначити, раніше Пивоваров оголосив про великий сольний благодійний концерт у Лондоні 14 лютого. Співак вже приїхав до міста, про що повідомив в інстаграм-сторіс, тому, ймовірно, зустріч відбулася там.