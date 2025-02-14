Серію фото з Олександром Катерина опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. Судячи з геолокації, яку поставила жінка, пара влаштувала фотосесію в сонячній Іспанії.

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Для фотосесії Катерина Усик обрала елегантну чорну сукню, а Олександр – чорні штани та білий в'язаний светр. Подружжя позувало босоніж на тлі пальм, вони обіймалися та цілувалися.

Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем закоханих,

– підписала фото дружина боксера.

Коментарі до допису Катерина закрила, але деякі люди встигли написати приємні слова подружжю. До речі, фотографка, яка й робила ці знімки парі, опублікувала більше кадрів у своєму інстаграмі.

Фотосесія Катерини та Олександр Усиків: фотографка Emilia Kulieva

Коротко про стосунки Олександра Усика та Катерини