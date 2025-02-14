Серію фото з Олександром Катерина опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі, передає 24 Канал. Судячи з геолокації, яку поставила жінка, пара влаштувала фотосесію в сонячній Іспанії.
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Для фотосесії Катерина Усик обрала елегантну чорну сукню, а Олександр – чорні штани та білий в'язаний светр. Подружжя позувало босоніж на тлі пальм, вони обіймалися та цілувалися.
Нехай кожен знайде свою людину, яка запалить ваше серце. З Днем закоханих,
– підписала фото дружина боксера.
Коментарі до допису Катерина закрила, але деякі люди встигли написати приємні слова подружжю. До речі, фотографка, яка й робила ці знімки парі, опублікувала більше кадрів у своєму інстаграмі.
Фотосесія Катерини та Олександр Усиків: фотографка Emilia Kulieva
Коротко про стосунки Олександра Усика та Катерини
- Нагадаємо, що Олександр та Катерина познайомилися в Криму, звідки родом український боксер, та навчалися в одній школі. Спершу вони дружили, а потім почали зустрічатися.
- Раніше спортсмен розповідав, що під час змагань Катерина сказала, що буде з ним зустрічатися, якщо чоловік переможе. Усик програв, але його підтримав друг, який дав боксеру 200 гривень. Так, Олександр купив дівчині одну троянду. До речі, Катерина таки погодилася зустрічатися з ним.
- Катерина та Олександр одружилися у 2009 році. Подружжя виховує чотирьох дітей: доньок Єлизавету та Марію і синів Кирила та Михайла.