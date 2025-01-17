Олександра Усика ставлять у приклад гарного батька та зразкового сім'янина. Однак мало хто знає про історію кохання з Катериною, яка підтримує чоловіка на кожному поєдинку та завжди впевнена в його перемозі, пише Show 24.

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Особисте життя Олександра Усика

Олександр і Катерина познайомилися в Криму, звідки родом український боксер. Закохані навчалися в одній школі. Спершу вони дружили, а потім почали зустрічатися.

Боксер згадував, що коли були змагання – чемпіонат Криму, то Катерина сказала, що буде зустрічатися з ним, якщо той здобуде перемогу. Однак боксер тоді програв. Друг Усика вирішив підтримати його після бою, тому дав 200 гривень, а той купив дівчині одну троянду.

Катерина Усик з Олександром / Фото з інстаграму Катерини

Однак Катерина все ж погодилась зустрічатись зі спортсменом. Пара одружилась у 2009 році, коли під серцем дівчини билось друге життя. Весілля було скромним, у колі близьких людей.

Сьогодні пара виховує чотирьох дітей. Дівчинку Єлизавету (2010 рік), синів Кирила (2013 рік) та Михайла (2015 рік), доньку Марію (2024 рік).

Наймолодша у сімействі Усиків народилась у січні минулого року з вагою майже 5 кілограмів і зростом 58 сантиметрів в одному з київських пологових будинків. На жаль, родина не змогла приїхати на виписку, адже Олександр готувався до бою з Тайсоном Ф'юрі, а інші діти з бабусею перебували за кордоном.

Олександр Усик учетверте став батьком / Скриншот з інстаграму

Як відомо, наразі ніхто з дітей не пішов слідами батька, однак часу ще достатньо, щоб визначитись з майбутньою професією.

У соцмережах дуже часто користувачі поширюють відео з Катериною і її підтримкою на боксерських поєдинках чоловіка. Коментатори називають це справжнім коханням.

Сама Катерина у соцмережах часто ділиться особистими світлинами, однак шанувальникам нічого не відомо про її іншу діяльність, яка не пов'язана з родиною.

Тож історія кохання Олександра та Катерини – це взірець, який демонструє щирість почуттів, відданість, силу, мудрість і підтримку. Саме на цих умовах будується і стоїть міцна українська сім'я.