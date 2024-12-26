Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик. Фотографіями Марії вона поділилася в сторіс.

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На першому фото наймолодша дочка Усиків стоїть біля прикрашеної ялинки. Ймовірно, увагу дівчинки привернули кульки. На другій світлині Марія стоїть на столі, а мама ніжно цілує її в щічку.

Merry Christmas (Щасливого Різдва – 24 Канал),

– підписала одне з фото Катерина.

Дружина Олександра Усика з донькою Марією / Скриншот з інстаграму

Катерина Усик цілує наймолодшу доньку Марію / Скриншот з інстаграму

Що відомо про сім'ю Олександра Усика