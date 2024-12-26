Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм Катерини Усик. Фотографіями Марії вона поділилася в сторіс.
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На першому фото наймолодша дочка Усиків стоїть біля прикрашеної ялинки. Ймовірно, увагу дівчинки привернули кульки. На другій світлині Марія стоїть на столі, а мама ніжно цілує її в щічку.
Merry Christmas (Щасливого Різдва – 24 Канал),
– підписала одне з фото Катерина.
Дружина Олександра Усика з донькою Марією / Скриншот з інстаграму
Катерина Усик цілує наймолодшу доньку Марію / Скриншот з інстаграму
Що відомо про сім'ю Олександра Усика
Нагадаємо, що Олександр та Катерина познайомилися в Криму, звідки родом український боксер. Закохані навчалися в одній школі. Спершу вони дружили, а потім почали зустрічатися.
Раніше Усик ділився, що коли були змагання – чемпіонат Криму, то Катерина сказала, що буде зустрічатися з Олександром, якщо він здобуде перемогу. Однак боксер тоді програв. Друг Усика вирішив підтримати його після бою, тому дав 200 гривень, а той купив дівчині одну троянду.
Відтоді Олександр та Катерина почали зустрічатися, а одружилися наприкінці вересня 2009 року. Зараз подружжя виховує чотирьох дітей: Єлизавету, Кирила, Михайла та Марію.