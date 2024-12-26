Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток Kozak System. Таке зворушливе відео вже зібрало багато приємних коментарів і реакцій.

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На ролику, який з'явився у тіктоці Kozak System, хлопчик співає колядку "Добрий вечір тобі, пане господарю", а учасники гурту виконують разом з ним приспів.

Зупинилися в Дніпрі, на заправку заходить хлопчина, починає співати "Радуйся, Земле". Приєдналися,

– йдеться у дописі.

У коментарях люди діляться враженнями від виконання колядки:

"В такі моменти віриш у різдвяне диво, чомусь сльози…".

"Якась внутрішня дитина в мені заплакала... Чомусь перед очима одразу дитинство, родина, підготовка до свят, всі разом, всі живі".

"Які ви прекрасні, а цей хлопчик – справжній голосистий позитивчик. Миру вам".

"Які прекрасні люди! Так приємно, що у нас в Дніпрі такі молоді хлопці. Kozak System – найкращі!"

"Молодці, аж мурашки пішли, приємно дивитися".

"Так і відроджуються наші пісні, колядки".

"Неймовірно! Хлопець дуже гарно співає і ваша підтримка вражає!"

У своєму інстаграмі гурт Kozak System повідомив, що вирушив "колядувати в зону бойових дій" та відвезти необхідні речі українським захисникам. Ймовірно, саме під час цієї поїздки вони зупинилися на заправці у Дніпрі.