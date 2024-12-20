Різдвяний та новорічний період ми звикли асоціювати із класичними англомовними композиціями, такими як "Jingle Bells" чи найкращими хітами Френка Сінатри.

До слова Не "Щедриком" єдиним: найкращі різдвяні кавери від українських артистів

Та щоб зробити святкову атмосферу по-справжньому затишною, у плейлист варто додати щось рідне, українське. Тим паче, що українська музика теж сповнена душевності та святкового духу. 24 Канал зібрав українські композиції, які розрадять у складний період та не залишать вас без магії Різдва.

Тарас Петриненко – "Новий рік": слухайте онлайн

Тіна Кароль – "Щедрик": слухайте онлайн

Наталка Карпа – "Під Новий рік": слухайте онлайн

Ірина Федишин – "Україна колядує": слухайте онлайн

Epolets – "Різдво": слухайте онлайн

Ірина Білик – "Ніч новорічна": слухайте онлайн

Світлана Тарабарова – "Падає сніг": слухайте онлайн

OT VINTA – "У лісі-лісі темному": слухайте онлайн

ROXOLANA, KAZKA, Монатік, Дантес, Пилип Коляденко, Марія Квітка – "Ой, чи є, чи нема": слухайте онлайн

ВВ – "Щедрик": слухайте онлайн

Дзідзьо – "Старий Рік минає": слухайте онлайн

KAZKA – RYZDVYANA: слухайте онлайн

alyona alyona, KOLA, Jerry Heil – "Щедра ніч": слухайте онлайн

"Скрябін" – "З Новим роком і Рождеством": слухайте онлайн

Монатік – "Свято наближається": слухайте онлайн

АНТИТІЛА – "Новорічна": слухайте онлайн

KRUTЬ – "Забери мене до себе на Різдво": слухайте онлайн

ТІК – "Новий рік": слухайте онлайн

Джамала – "Новий рік з тобою": слухайте онлайн

Kozak System – "Маланка": слухайте онлайн

"Піккардійська терція" – "Тиха ніч": слухайте онлайн

Тарас Чубай – "Миколай бородатий": слухайте онлайн

Мотор’Ролла – "Пригадай": слухайте онлайн

"Вій" – "Різдвяна балада": слухайте онлайн

Віктор Павлік – "Різдвяна": слухайте онлайн