Різдвяний та новорічний період ми звикли асоціювати із класичними англомовними композиціями, такими як "Jingle Bells" чи найкращими хітами Френка Сінатри.
До слова Не "Щедриком" єдиним: найкращі різдвяні кавери від українських артистів
Та щоб зробити святкову атмосферу по-справжньому затишною, у плейлист варто додати щось рідне, українське. Тим паче, що українська музика теж сповнена душевності та святкового духу. 24 Канал зібрав українські композиції, які розрадять у складний період та не залишать вас без магії Різдва.
Тарас Петриненко – "Новий рік": слухайте онлайн
Тіна Кароль – "Щедрик": слухайте онлайн
Наталка Карпа – "Під Новий рік": слухайте онлайн
Ірина Федишин – "Україна колядує": слухайте онлайн
Epolets – "Різдво": слухайте онлайн
Ірина Білик – "Ніч новорічна": слухайте онлайн
Світлана Тарабарова – "Падає сніг": слухайте онлайн
OT VINTA – "У лісі-лісі темному": слухайте онлайн
ROXOLANA, KAZKA, Монатік, Дантес, Пилип Коляденко, Марія Квітка – "Ой, чи є, чи нема": слухайте онлайн
ВВ – "Щедрик": слухайте онлайн
Дзідзьо – "Старий Рік минає": слухайте онлайн
KAZKA – RYZDVYANA: слухайте онлайн
alyona alyona, KOLA, Jerry Heil – "Щедра ніч": слухайте онлайн
"Скрябін" – "З Новим роком і Рождеством": слухайте онлайн
Монатік – "Свято наближається": слухайте онлайн
АНТИТІЛА – "Новорічна": слухайте онлайн
KRUTЬ – "Забери мене до себе на Різдво": слухайте онлайн
ТІК – "Новий рік": слухайте онлайн
Джамала – "Новий рік з тобою": слухайте онлайн
Kozak System – "Маланка": слухайте онлайн
"Піккардійська терція" – "Тиха ніч": слухайте онлайн
Тарас Чубай – "Миколай бородатий": слухайте онлайн
Мотор’Ролла – "Пригадай": слухайте онлайн
"Вій" – "Різдвяна балада": слухайте онлайн
Віктор Павлік – "Різдвяна": слухайте онлайн