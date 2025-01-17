Александра Усика ставят в пример хорошего отца и примерного семьянина. Однако мало кто знает об истории любви с Екатериной, которая поддерживает мужа на каждом поединке и всегда уверена в его победе, пишет Show 24.

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Личная жизнь Александра Усика

Александр и Екатерина познакомились в Крыму, откуда родом украинский боксер. Влюбленные учились в одной школе. Сначала они дружили, а потом начали встречаться.

Боксер вспоминал, что когда были соревнования – чемпионат Крыма, то Екатерина сказала, что будет встречаться с ним, если тот одержит победу. Однако боксер тогда проиграл. Друг Усика решил поддержать его после боя, поэтому дал 200 гривен, а тот купил девушке одну розу.

Екатерина Усик с Александром / Фото из инстаграма Екатерины

Однако Екатерина все же согласилась встречаться со спортсменом. Пара поженилась в 2009 году, когда под сердцем девушки билась вторая жизнь. Свадьба была скромной, в кругу близких людей.

Сегодня пара воспитывает четверых детей. Девочку Елизавету (2010 год), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), дочь Марию (2024 год).

Самая младшая в семействе Усик родилась в январе прошлого года с весом почти 5 килограммов и ростом 58 сантиметров в одном из киевских роддомов. К сожалению, семья не смогла приехать на выписку, ведь Александр готовился к бою с Тайсоном Фьюри, а другие дети с бабушкой находились за границей.

Александр Усик в четвертый раз стал отцом / Скриншот из инстаграма

Как известно, пока никто из детей не пошел по следам отца, однако времени еще достаточно, чтобы определиться с будущей профессией.

В соцсетях очень часто пользователи распространяют видео с Екатериной и ее поддержкой на боксерских поединках мужа. Комментаторы называют это настоящей любовью.

Сама Екатерина в соцсетях часто делится личными фотографиями, однако поклонникам ничего не известно о ее другой деятельности, которая не связана с семьей.

Поэтому история любви Александра и Екатерины – это образец, который демонстрирует искренность чувств, преданность, силу, мудрость и поддержку. Именно на этих условиях строится и стоит крепкая украинская семья.