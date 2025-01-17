Народилась Полякова у Вінниці. Там вона навчалась у музичній школі та училищі культури й мистецтв. Пізніше закінчила Київський університет культури та мистецтв й Національну музичну академію Чайковського. Має диплом оперної співачки. Як змінювалась Оля Полякова упродовж зіркової кар'єри, дізнавайте на Show 24.

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Як за час кар'єри змінилась Оля Полякова

Зіркову кар'єру артистка розпочала наприкінці 90-х років. Уже тоді вона здобувала перемоги на фестивалях і намагалась заявити про себе.

Оля Полякова в 16 років / Фото з інстаграму співачки

У 2000 році вийшов дебютний кліп Полякової на пісню "Так не бывает", який потрапив до ротації "Території А". А вже за рік співачка випустила перший компактний диск.

Оля Полякова – "Так не бывает": дивіться відео онлайн

У 2008 році виконавиця дещо оновила образ, який пов'язала з виходом треку "Суперблондинка".

Оля Полякова у новому образі – 2008 рік / Фото з архіву співачки

Через деякий час співачка опинилась на піку слави завдяки трекам "Шлепки" та "Люли". Тоді її фірмовим образом став кокошник, боді та високі підбори.

Оля Полякова / Фото з соцмереж

Полякову все частіше почали запрошувати на телебачення, де вона брала участь у проєктах: "Зірка+Зірка", "Хто проти блондинок?", а під час другої вагітності навіть стала учасницею аналога американського шоу "Привіт, декрет!". Камери супроводжували артистку цілодобово, адже вона хотіла довести, що навіть під час вагітності можна продовжувати працювати й будувати кар'єру.

Оля Полякова в програмі "Привіт, декрет!" / Скриншот з відео

Пізніше знаменитість уже не була учасницею на шоу, а зайняла крісло судді. Глядачі можуть пам'ятати Полякову з таких проєктів: "Дивовижні люди", "Х-Фактор", "Маска" та "Голос країни". У 2022 році взяла участь у грузинських "Танцях із зірками". Її партнером по паркету був Максим Єжов. У сьомому етері пара виконала запальну румбу, однак суддям було цього недостатньо. Від так, Оля та Максим покинули проєкт.

Варто нагадати й те, що епатажна артистка весь час експериментує з зовнішністю. Її образи вражають глядачів, а довгі ноги та біляве волосся залишаються незмінною візитівкою співачки.

Оля Полякова / Фото з інстаграму виконавиці

Оля Полякова / Фото з соцмереж

Після початку повномасштабного вторгнення Полякова символічно спалила свій головний атрибут в образах – кокошник. Але це не стало на заваді й надалі обирати яскраві аутфіти для концертів, використовуючи нові деталі та кольори.

Нагадаємо і те, що зірка не соромиться публікувати світлини чи відео без макіяжу, тим самим розвіюючи міф, що жінка "повинна" 24/7 бути нафарбованою.

Оля Полякова без макіяжу / Фото з соцмереж

Осінню минулого року знаменитість здивувала публіку черговим образом, адже показалась з новим кольором волосся. Стиліст Єгор Андрюшин, відомий своїми перетвореннями зірок, створив для Олі Полякової нове амплуа.

Де зараз Оля Полякова

Співачка заміжня за бізнесмена Вадима Буряковського, який старший за неї на 16 років. У пари є двоє дітей: донька Марія та донька Аліса.

З першого дня, як я зустріла свого Вадика, я ніколи більше в житті не відчувала, що можу щось втратити. Я завжди відчувала опору – те, що він мені дав і те, від чого я ніколи не зможу відмовитись. Крізь усі ці роки саме він виявився моєю стіною, моїм фундаментом. Я не можу сказати, що в мене ідеальні стосунки з чоловіком. У нас було різне. У нас теж є проблеми. Але почуття фундаменту – воно з першого дня зі мною. І з цієї причини я ніколи не розлучуся зі своїм чоловіком,

– розповідала про подружнє життя артистка.

Оля Полякова з родиною / Фото з інстаграму зірки

Полякова продовжує творчу діяльність, виступає з концертами, а також разом з Машею Єфросиніною ведуть програму на ютубі "Дорослі дівчата".