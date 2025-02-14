Серию фото с Александром Екатерина опубликовала на своей странице в инстаграме, передает 24 Канал. Судя по геолокации, которую поставила женщина, пара устроила фотосессию в солнечной Испании.
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Для фотосессии Екатерина Усик выбрала элегантное черное платье, а Александр – черные брюки и белый вязаный свитер. Супруги позировали босиком на фоне пальм, они обнимались и целовались.
Пусть каждый найдет своего человека, который зажжет ваше сердце. С Днем влюбленных,
– подписала фото жена боксера.
Комментарии к посту Екатерина закрыла, но некоторые люди успели написать приятные слова супругам. Кстати, фотограф, которая и делала эти снимки паре, опубликовала больше кадров в своем инстаграме.
Фотосессия Екатерины и Александр Усиков: фотограф Emilia Kulieva
Коротко об отношениях Александра Усика и Екатерины
- Напомним, что Александр и Екатерина познакомились в Крыму, откуда родом украинский боксер, и учились в одной школе. Сначала они дружили, а потом начали встречаться.
- Ранее спортсмен рассказывал, что во время соревнований Екатерина сказала, что будет с ним встречаться, если мужчина победит. Усик проиграл, но его поддержал друг, который дал боксеру 200 гривен. Так, Александр купил девушке одну розу. Кстати, Екатерина таки согласилась встречаться с ним.
- Екатерина и Александр поженились в 2009 году. Супруги воспитывают четверых детей: дочерей Елизавету и Марию и сыновей Кирилла и Михаила.