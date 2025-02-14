24 Канал собрал трогательные истории звездных пар, которые доказывают: искреннее чувство выдерживает испытание временем, славой и трудностями. Их истории вдохновляют и напоминают, что настоящая любовь – это не просто слова, а поступки, доверие и поддержка.

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Эмили Блант и Джон Красински

Оба актера встретились в непростой период в своей жизни. В то время они страдали из-за разбитого сердца и неудачного опыта предыдущих отношений. Ни Эмили, ни Джон, не спешили строить новые отношения.

Это был один из тех случаев, когда я не искал отношений и думал, что не буду спешить в Лос-Анджелесе, а потом я встретил ее, и я так нервничал. Я думал: "О Боже, думаю, я влюблюсь в нее". Когда я пожал ей руку, то сказал: "Ты мне нравишься",

– рассказывал Красински в 2011 году.

Они познакомились в 2008 году и всего через год отношений обручились. Свадьба состоялась в 2010 году на озере Комо и стали родителями двоих детей.



Звездные пары / Фото из инстаграма звезд

Том Хэнкс и Рита Уилсон

Том Хэнкс впервые увидел будущую жену в 1972 году. Впоследствии они встретились на съемках комедийного сериала "Неразлучные друзья". После работы вместе во многих проектах они поженились в 1988 году. В этом году пара отпразднует 37 лет в браке. Они до сих пор пишут друг другу любовные записки и называют друг друга любимыми.

Говорят, что это, видимо, тяжелая работа. Нет, это не так. Время от времени приходится с чем-то справляться, но жизнь – это одна чертова вещь за другой, и на самом деле гораздо приятнее, когда ты можешь вернуться домой с кем-то, с кем ты любишь проводить время, чтобы покончить с этим,

– говорил Том Хэнкс о секрете счастливого брака.



Звездные пары / Фото из инстаграма звезд

Тимур и Инна Мирошниченко

Ведущий и юрист познакомились на одном из корпоративов. Инна Мирошниченко вспоминала, что ее первой мыслью о Тимуре была фраза: "ничего не получится". А вторая мысль спустя 2,5 года звучала так: "но если не попробую, то не узнаю". У пары завязались отношения, в январе 2018 года они поженились.

Сейчас супруги воспитывают четырех детей – дочь Мию, сына Марка, и рожденных сердцем Марселя и Ангелину. Звездная семья является образцом и вдохновением для других.



Звездные пары / Фото из инстаграма звезд

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

У этой звездной пары интересная и увлекательная история любви. Они встретились во время работы над одним из мюзиклов и поняли, что не могут скрывать чувств друг от друга, хотя в то время Сумская еще была в предыдущем браке.

Ольга вспоминала, как Виталий проявил инициативу и оставил для нее в гримерке романтическую записку: "Приходи ко мне, а я съем тебя, как ты этот шоколад". Так у пары закрутились отношения, а впоследствии они поженились. В браке у них родилась дочь Анна.

Было много трещин, но мы нашли общий язык за эти более чем 30 лет. Надо беречь эти отношения. Надо поливать этот цветок любви, если Бог подарил тебе ощущение того, что это твой человек,

– советует Ольга Сумская.



Звездные пары / Фото из инстаграма звезд