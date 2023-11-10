Телеграм канал Baza пише, що невідомі на околиці села Вулиця Брянської області напали на автівку УАЗ "Патріот", в якій перебували російські прикордонники. Нападники відкрили вогонь з автоматичної зброї, після чого втекли.

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"Внаслідок стрілянини поранення отримав заступник начальника відділу матеріально-технічного забезпечення, підполковник Сергій Ш. Він загинув на місці", – йдеться у повідомленні.

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що загиблий – підполковник Сергій Шатий. Співробітник ФСБ Росії загинув на місці події.

Офіційного підтвердження інциденту наразі не було.

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