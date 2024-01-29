Прикордонник з псевдо "Стохід" розповів, що на початку повномасштабного вторгнення він служив у Рівному. А в кінці літа 2022 року його відправили на навчання на ПЗРК. Згодом він зумів здійснити влучний постріл зі "Стінгера", збивши російський "Су".

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На постріл є лічені секунди

За словами прикордонника, під час навчань було цікаво. Правда, в реальності все трішки не так. "Стохід" зауважив, що "це добре, якщо є 5 – 7 секунд, щоб встигнути і здійснити "накол", зловити ціль і здійснити пуск". Власне, блискавична реакція дозволила йому приземлити російський "Су".

Власне, "Стохід" збив літак ворога, коли виконував бойове завдання у районі Авдіївки.

Першу ціль я пропустив. "Працював" вже по другій. Зробив "накол", а коли з долини з'явився другий літак, – зловив його в приціл та здійснив постріл. Літак віддалявся й ракета навздогін йому йшла,

– розповідає прикордонник.

Він зауважив, що про збиття повітряної цілі він дізнався пізніше.

Прикордонник розповів, як збив російський "Су": дивіться відео

Що таке "Стінгер" Це переносний зенітно-ракетний комплекс класу "земля – повітря". У нього інфрачервона головка самонаведення. А розробила його американська компанія General Dynamics. Він призначений для ураження вертольотів, а також літаків противника, які летять низько, на зустрічних і навздогінних курсах. Його прийняли на озброєння у США у 1981 році. І перебуває "Стінгер" на озброєнні у понад 29 країнах світу.

Втрати ворога ростуть