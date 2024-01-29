Як зазначають у Генштабі, російські загарбники продовжують використовувати тактику терору, завдають ударів, здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об'єктів. Окупанти активно застосовують як авіацію, так і FPV-дрони, а також проводять штурмові дії за підтримки бронетехніки.

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ЗСУ знищують техніку ворога

У зведенні звертають увагу на те, що окупанти не відмовляються від прагнень вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Впродовж доби окупанти там здійснили 7 спроб штурмувати позиції наших військових, і всі вони безрезультатні.

Тим часом уздовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах скупчення живої сили, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Також підрозділи ракетних військ завдали ударів по 2 засобах ППО, 4 артилерійських засобах і станції радіоелектронної боротьби росіян.

Коротко про ситуацію на напрямках