Как отмечают в Генштабе, российские захватчики продолжают использовать тактику террора, наносят удары, совершают обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Оккупанты активно применяют как авиацию, так и FPV-дроны, а также проводят штурмовые действия при поддержке бронетехники.
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ВСУ уничтожают технику врага
В сводке обращают внимание на то, что оккупанты не отказываются от стремлений выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток оккупанты там предприняли 7 попыток штурмовать позиции наших военных, и все они безуспешны.
Тем временем, в течение дня авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам скопления живой силы, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Также подразделения ракетных войск нанесли удары по 2 средствам ПВО, 4 артиллерийским средствам и станции радиоэлектронной борьбы россиян
Кратко о ситуации на направлениях
- Волынское и Полесское. Оперативная обстановка без существенных изменений.
- Северское и Слобожанское. Оккупанты сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляют обстрелы и наращивают плотность минно-взрывных заграждений.
- Купянское направление. Наши защитники отбили 7 атак вблизи Синьковки и восточнее Песчаного Харьковской области.
- Лиманское направление. Украинские военные отбили 4 атаки в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Тернов Донецкой области.
- Бахмутское направление. Там наши Силы обороны отбили 3 атаки вблизи Ивановского Донецкой области.
- Авдеевское направление. Наши военные отбили 8 атак вблизи Новобахмутовки Авдеевки, а также еще 5 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
- Марьинское направление. Силы обороны сдерживают российских захватчиков в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. Оккупанты 6 раз пытались улучшить свое тактическое положение здесь.
- Шахтерское направление. Наши защитники отбили атаку вблизи Золотой Нивы Донецкой области.
- Запорожское направление. Наши воины отбили атаку оккупантов севернее Приютного на Запорожье.