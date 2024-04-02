Їх просто називають КАБами, але насправді це такий невеликий фугасний снаряд, який має діаметр приблизно 30 сантиметрів. Росіяни випускають їх з винищувачів та бʼють по житлових кварталах. Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко.
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За вечір 31 березня по місту випустили 2 такі снаряди. Загалом кінець березня став характерним й рясним на обстріли цими боєприпасами.
За тиждень, що минув, по Харкову та Харківській області росіяни завдали:
- 10 ударів з С-300,
- 3 з Іскандера,
- 4 плануючі,
- 15 КАБів.
Це ще не врахована артилерія чи щось менш дрібне. Адже насправді кожного дня на Харківщині страждає від 10 населених й кількість авіаударів тільки збільшується.
Обстріли Харківщини
О 10 ранку 1 квітня росіяни били по Купʼянську й нанесли саме авіаудар. Поранена жінка, якій 57 років. Крім житлових будинків, пошкоджений навчальний заклад.
У Харкові зранку чули віддалений звук вибуху. Це був обстріл Люботина, який не вперше страждає від ударів. Під час попередніх обстрілів там страждали інфраструктурні об'єкти, транспортні й дуже багато навчальних закладів.
Був обстріляний з артилерії Вовчанськ. Знову житловий будинок. Є поранена жінка, якій знадобилася госпіталізація.
Які ще удари здійснювали росіяни
- У ніч на 1 квітня під ударом ворога опинився пожежно-рятувальний підрозділ. В результаті обстрілу третина будівлі пожежного депо була зруйнована. Крім того, пошкоджені вікна та ворота фасадної частини, внутрішні перегородки та двері будівлі.
- Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що опісля масованої атаки 22 березня у місті зруйнована практично вся критична енергетична інфраструктура. Приватна теж зазнала значних руйнувань.