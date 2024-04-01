Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко показала, що залишилося від резервуарів паливосховища. І пояснила, чому в одному місці зберігалося стільки палива.

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Наслідки пожежі

Згорілі, понівечені ємності. Деякі з них буквально зім'яті, оскільки ворожі безпілотники потрапили всередину. Це все, що залишилося на місці паливосховища.

Наслідки влучань по паливних резервуарах у Харкові / Скріншот з відео Анни Черненко

Анна Черненко наголосила, що цей об'єкт використовувався винятково для цивільних потреб. Представники компанії з торгівлі нафтопродуктами пояснили, чому там було стільки палива.

Це сталося через протести на кордоні з Польщею, які перекривали в тому числі і заїзди для машин з паливом. Тоді завезли на цивільний склад ємність в дозволеному обсязі. Не на повну було заповнено сховище,

– зауважила вона.

Ймовірно, ворог міг відслідкувати це, або керувався певними даними для удару – це з'ясовують правоохоронці. Наразі розмірковується над тим, як надалі перебудувати такі сховища, зокрема зробити їх підземними, аби уникнути трагедій і унеможливити загорання.

"Треба перегляд проєктних умов, нові вимоги. Розроблятимуться СНіПи (будівельні норми і правила – 24 Канал) для максимального відходу від таких руйнувань", – зазначив керівник компанії з торгівлі нафтопродуктами Володимир Логунов.

Зазначимо, рятувальники ліквідовували займання декілька діб. За даними станом на 12 лютого загинуло 7 людей.

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