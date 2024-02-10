У Харківській обласній прокуратурі зазначили, що вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Внаслідок ворожої атаки загинули щонайменше 7 осіб.

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Пожежа у Харкові спалахнула через влучання в критичний об'єкт

Правоохоронці зазначили, що, за даними слідства, 9 лютого близько 22:50 держава-агресор завдала ударів трьома безпілотниками по Харкову. Було зафіксовано влучання у Немишлянському районі міста.

Знищено обʼєкт критичної інфраструктури, відбувся виток дизельного пального, через що спалахнули масштабні пожежі у приватному житловому секторі,

– пояснили прокурори.

Правоохоронці зазначили, що повністю згоріли 15 житлових будинків. Також загинуло 7 людей.

У Харкові пожежа спалахнула після знищення об'єкта критичної інфраструктури / Фото Харківської обласної прокуратури

"В одному з приватних домоволодінь виявляли обвуглені тіла родини: чоловіка, дружини та їх трьох дітей: хлопчиків віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина", – розповіли у прокуратурі.

Крім того, зазнали поранень у Харкові троє людей: 45-річний чоловік та двоє жінок 61 та 39 років. Понад 50 осіб вдалось врятувати.

У Харківській обласній прокуратурі наголосили, що, за попередніми даними, БпЛА були запущені з території Бєлгородської області Росії. Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії росіян.

У поліції розповіли деталі атаки

Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов розповів у коментарі 24 Каналу, що попередньо три БпЛА типу "Шахед" влучили в нафтобазу, яка розташована неподалік цієї вулиці.

Через витік палива за наявною інформацією в цій нафтобазі зберігалося близько 3 800 тонн пального, фактично вся вулиця перетворилася на пекельну розплавлену масу, тому що паливо змішалося зі снігом і почало горіти,

– зазначив він.

Болвінов також наголосив, що через це сталося займання будинків, які були розташовані вздовж цієї вулиці. За його словами, люди у цих домівках фактично стали заручниками, а автомобілі, що стояли поруч, спалахнули як свічки.

На місці триває локалізація пожежі рятувальниками. Крім того, начальник Слідчого управління підкреслив, що правоохоронці ретельно оглядають місця злочину, фіксують всіх постраждалих, на місці працюють медики, судово-медична експертиза.

"Через стан тіл, вони дуже сильно обгоріли, ми будемо використовувати метод ДНК. Від кожного тіла, від його решток, ми відбираємо біологічний матеріал, проводимо ДНК-профіль. Для цього ми встановлюємо і порівнюємо цей матеріал з родичами", – сказав Болвінов.

Наостанок він зауважив, що два російських безпілотники точно поцілили в місткості, які розташовані на території нафтобази, через що стався вибух і загоряння.

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