Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко показала, что осталось от резервуаров топливохранилища. И объяснила, почему в одном месте хранилось столько топлива.

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Последствия пожара

Сгоревшие, изуродованные емкости. Некоторые из них буквально смяты, поскольку вражеские беспилотники попали внутрь. Это все, что осталось на месте топливохранилища.

Последствия попаданий по топливным резервуарам в Харькове / Скриншот из видео Анны Черненко

Анна Черненко отметила, что этот объект использовался исключительно для гражданских нужд. Представители компании по торговле нефтепродуктами объяснили, почему там было столько топлива.

Это произошло из-за протестов на границе с Польшей, которые перекрывали в том числе и заезды для машин с топливом. Тогда завезли на гражданский склад емкость в разрешенном объеме. Не на полную было заполнено хранилище,

– отметила она.

Вероятно, враг мог отследить это, или руководствовался определенными данными для удара – это выясняют правоохранители. Сейчас размышляется над тем, как в дальнейшем перестроить такие хранилища, в частности сделать их подземными, чтобы избежать трагедий и исключить возгорание.

"Надо пересмотр проектных условий, новые требования. Будут разрабатываться СНиПы (строительные нормы и правила – 24 Канал) для максимального ухода от таких разрушений", – отметил руководитель компании по торговле нефтепродуктами Владимир Логунов.

Отметим, спасатели ликвидировали возгорание несколько суток. По данным по состоянию на 12 февраля погибло 7 человек.

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