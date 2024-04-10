Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що був вибух Ка-27 у повітрі. Про падіння вертольота капітан 3 рангу повідомив вранці 10 квітня.

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Що Військово-морські сили ЗСУ розповіли про падіння Ка-27

З наявної інформації можемо казати, що був вибух цієї машини у повітрі. Причини поки не встановлені. Я поки не готовий надати верифіковану інформацію з цього приводу. Тривала пошукова операція. Було залучено інші гелікоптери. Залучили катер "Раптор",

– розповів Дмитро Плетенчук.

За його словами, вертоліт впав недалеко від Чорноморського.

Інформації про долю екіпажу наразі немає, адже вранці 10 квітня ще тривала пошукова операція.

Дмитро Плетенчук пояснив, що падіння Ка-27 вкладається у новообрану тактику нового керівництва Чорноморського флоту.

"До речі, про це постійно питають. Так, можемо додати, що, окрім того, що вони здогадалися застосувати підводний човен, вони так само посилюють повітряну складову. І саме для того, щоб патрулювати узбережжя, щоб виявляти заздалегідь потенційні небезпеки", – пояснив речник.

Плетенчук розповів про падіння Ка-27: дивіться відео

Він уточнив, що саме через збільшення застосування авіації, включно зі старою, буде збільшуватися кількість таких падінь, як цього разу.

Згодом в ефірі Media Center Ukraine - Ukrinform Дмитро Плетенчук додав, що скоріш за все, гелікоптер впав не тільки через суто технічні причини.

"Мабуть, у нього на борту сталася якась подія", – сказав речник, проте не уточнив, що саме там могло трапитись.

Що відомо про падіння Ка-27