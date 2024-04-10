10 апреля стало известно, что россияне потеряли очередной вертолет типа Ка-27 в оккупированном Крыму. Что известно о Ка-27, какие его возможности и как уничтожение вертолета скажется на вражеской армии – читайте в материале 24 Канала.

Интересно Из Севастополя в Калининград и в огонь: что известно о ракетном корабле "Серпухов"

Что-то искал и "потерялся" в Крыму

10 апреля 2024 года спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что во временно оккупированном Крыму уничтожен противолодочный российский вертолет Ка-27.

Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел,

– написал Плетенчук.

Позже представитель ВМС уточнил, что вертолет взорвался в воздухе и судьба экипажа неизвестна. Россияне начали поисковую операцию неподалеку Черноморского на оккупированном полуострове.

Однако этой весной это, вероятно, уже не первый случай потери такого вертолета у россиян.

5 марта ГУР МО и СБУ провели операцию, в результате которой удалось потопить патрульный корабль "Сергей Котов" российского Черноморского флота. На борту судна было немало вооружения, в том числе и противолодочный вертолет. Почему же потеря вероятна? Потому что доподлинно неизвестно, был ли на борту "Сергея Котова" вертолет Ка-27 или его следующая версия – Ка-29.

На вооружении оккупационной армии по состоянию на начало полномасштабного вторжения в Украину было 88 вертолетов Ка-27.

Исследователь вод: характеристики Ка-27

История вертолетов Ка-27 началась в 1973 году. В том году был создан прототип, а в декабре поднялся в воздух первый вертолет из этой серии. По классификации НАТО Ка-27 называют "Хеликс". С 1981 года взят на вооружение советской армии.

Характеристики вертолета Ка-27:

длина фюзеляжа – 12,25 метра;

ширина – 3,8 метра;

высота – 5,4 метра;

масса вертолета – 6 100 килограммов;

нормальный взлетный вес – 10 600 килограммов;

максимальный взлетный вес – 12 000 килограммов;

силовые установки – два двигателя ТВЗ-117ВК мощностью по 2 200 лошадиных сил;

максимальная скорость – 270 километров в час;

дальность полета – 800 километров;

практический потолок – 5 000 метров;

экипаж – 3 – 4 человека.

Интересно! Стоимость одного вертолета Ка-27 оценивают в 1,5 миллиона долларов США.

Почему Ка-27 так важны для россиян

Вертолет Ка-27 оборудован вооружением для поражения надводных и подводных лодок – торпеды АТ-1МВ, глубинные бомбы, авиабомбы весом от 50 до 250 килограммов. Кроме того, вертолет может быть оборудован также управляемыми противолодочными ракетами АПР-2Э.

Такие вертолеты являются важной частью вражеского флота. Уже вышеупомянутый сегодня "Сергей Котов", потопленный Украиной, на борту имел свой противолодочный вертолет. Во времена СССР в советской армии существовали отдельные корабельные противолодочные вертолетные полки, часть из которых была вооружена исключительно вертолетами Ка-27.

Обычно Ка-27 работают в паре – один обнаруживает цель, другой наносит удар.

После кадровых перестановок в российском Черноморском флоте начали менять тактику прежде всего для того, чтобы избежать новых потерь, из-за которых уволили предыдущее руководство. Для этого враг усиливает воздушную составляющую, активно применяет авиацию для выявления потенциальных угроз для самого флота. То есть роль авиации в Черноморском флоте прежде всего теперь заключается в защите кораблей.

И каждый потерянный вертолет пробивает "новую" защиту российских кораблей и снова доказывает, что уничтожение вражеского флота является лишь вопросом времени.