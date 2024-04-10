10 квітня стало відомо, що росіяни втратили черговий гелікоптер типу Ка-27 в окупованому Криму. Що відомо про Ка-27, які його можливості та як знищення гелікоптера позначиться на ворожій армії – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Щось шукав і "загубився" в Криму

10 квітня 2024 року речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що в тимчасово окупованому Криму знищено протичовновий російський вертоліт Ка-27.

Мінус російський Ка-27 у Криму. Щось шукав. Знайшов,

– написав Плетенчук.

Пізніше речник ВМС уточнив, що гелікоптер вибухнув у повітрі й доля екіпажу невідома. Росіяни почали пошукову операцію неподалік Чорноморського на окупованому півострові.

Проте цієї весни це, ймовірно, вже не перший випадок втрати такого вертольота у росіян.

5 березня ГУР МО та СБУ провели операцію, унаслідок якої вдалося потопити патрульний корабель "Сергій Котов" російського Чорноморського флоту. На борту судна було чимало озброєння, у тому числі й протичовновий вертоліт. Чому ж втрата ймовірна? Бо достеменно невідомо, чи на борту "Сергія Котова" був вертоліт Ка-27 чи його наступна версія – Ка-29.

На озброєнні окупаційної армії станом на початок повномасштабного вторгнення в Україну було 88 гелікоптерів Ка-27.

Дослідник вод: характеристики Ка-27

Історія гелікоптерів Ка-27 почалася у 1973 році. У тому році був створений прототип, а у грудні піднявся у повітря перший вертоліт із цієї серії. За класифікацією НАТО Ка-27 називають "Хелікс". З 1981 року взятий на озброєння радянської армії.

Характеристики гелікоптера Ка-27:

довжина фюзеляжу – 12,25 метра;

ширина – 3,8 метра;

висота – 5,4 метра;

маса вертольота – 6 100 кілограмів;

нормальна злітна вага – 10 600 кілограмів;

максимальна злітна вага – 12 000 кілограмів;

силові установки – два двигуни ТВЗ-117ВК потужністю по 2 200 кінських сил;

максимальна швидкість – 270 кілометрів на годину;

дальність польоту – 800 кілометрів;

практична стеля – 5 000 метрів;

екіпаж – 3 – 4 особи.

Цікаво! Вартість одного гелікоптера Ка-27 оцінюють в 1,5 мільйона доларів США.

Чому Ка-27 такі важливі для росіян

Вертоліт Ка-27 обладнаний озброєнням для ураження надводних та підводних човнів – торпеди АТ-1МВ, глибинні бомби, авіабомби вагою від 50 до 250 кілограмів. Крім того, гелікоптер може бути обладнаний також керованими протичовновими ракетами АПР-2Э.

Такі гелікоптери є важливою частиною ворожого флоту. Уже вищезгаданий сьогодні "Сергій Котов", потоплений Україною, на борту мав свій протичовновий вертоліт. У часи СРСР в радянській армії існували окремі корабельні протичовнові вертолітні полки, частина з яких була озброєна виключно гелікоптерами Ка-27.

Зазвичай Ка-27 працюють в парі – один виявляє ціль, інший завдає удару.

Після кадрових перестановок у російському Чорноморському флоті почали змінювати тактику насамперед для того, аби уникнути нових втрат, через які звільнили попереднє керівництво. Для цього ворог посилює повітряну складову, активно застосовує авіацію для виявлення потенційних загроз для самого флоту. Тобто роль авіації в Чорноморському флоті насамперед тепер полягає у захисті кораблів.

І кожен втрачений гелікоптер пробиває "новий" захист російських кораблів і знову доводить, що знищення ворожого флоту є лише питанням часу.