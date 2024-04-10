Парк ворожої техніки, який використовують окупанти, досить старий. Тому випадки падіння російських авіасуден можуть спостерігатися частіше. Про це під час брифінгу повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, інформує 24 Канал.
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Нова тактика керівництва Чорноморського флоту
Як розповів Плетенчук російські загарбники збільшили використання авіаційного компонента для патрулювання прибережної зони, яку останнім часом ворог здійснює дедалі ретельніше.
Єдине, що ми бачимо з нової тактики нового керівництва так званого Чорноморського флоту Росії – це збільшення застосування авіаційної компоненти в сенсі патрулювання,
– сказав речник ВМС.
Зокрема, він виокремив випадок, який стався сьогодні. Йдеться про знищення російського вертольота Ка-27 у тимчасово окупованому Криму, що здійснював оборону флоту.
За його словами, вищезгаданий "неприємний" інцидент може корелюватися з цим, оскільки парк досить старий, а його експлуатація останнім часом досить інтенсивна.
Повернули в стрій навіть літаки Бе-12, які вже йшли на списання, для того, щоб патрулювати прибережну зону. Тому такі випадки як сьогодні можуть почастішати,
– наголосив Дмитро Плетенчук.
Що відомо про знищення Ка-27: головне
- Плетенчук повідомляв, що на території тимчасово окупованого півострова було знищено російський вертоліт Ка-27. Це радянський корабельний багатофункціональний вертоліт. Він призначений для вирішення завдань протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу.
- Цей радянський вертоліт Ка-27 може виявляти підводні човни та надводні цілі, передавати дані про них на корабельні й берегові пункти, а також атакувати їх із застосуванням бортових засобів ураження. Відомо, що вищезгаданий вертоліт впав недалеко від Чорноморського.
- Інформації про долю екіпажу наразі немає, адже вранці 10 квітня ще тривала пошукова операція. Дмитро Плетенчук пояснив, що падіння Ка-27 вкладається у новообрану тактику нового керівництва Чорноморського флоту.
- Перед цим капітан 3 рангу пояснював, що після призначення нового очільника Чорноморського флоту ворог частково змінив тактику дій флоту. Зокрема, окупанти почали використовувати як платформу для запуску саме підводні носії.