На ранок 12 квітня загальні втрати Росії в повномасштабній війні проти України перевищили 451 тисячу осіб. Крім того, було утилізовано тисячі одиниць ворожої техніки.

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Актуальна статистика втрат ворога

особового складу – 451730 (+840) осіб;

танків – 7146 (+9);

бойових броньованих машин – 13698 (+19);

артилерійських систем – 11486 (+34);

РСЗВ – 1042 (+2);

засобів ППО – 755 (+1);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 9161 (+57);

крилатих ракет – 2087 (+18);

кораблів та катерів – 26 (+0);

підводних човнів –1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн –15339 (+41);

спеціальної техніки – 1888 (+6).

Втрати ворога станом на 12 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Ситуація на лівобережжі Херсонщини

Гуменюк розповіла, що російські війська відмовилися від використання бронетехніки під час штурмів на лівобережжі Херсонщини. Натомість вони намагаються діяти у невеличких групах, адже стає дедалі важче зібрати особовий склад.

Також вона розповіла, що росіяни і надалі використовують тактику "м'ясних штурмів", через що втрачають по 60% особового складу. Гуменюк розповіла, що позиції ЗСУ на лівобережжі залишаються сталими, і триває робота над розширенням плацдармів.