На утро 12 апреля общие потери России в полномасштабной войне против Украины превысили 451 тысячу человек. Кроме того, было утилизировано тысячи единиц вражеской техники.
Смотрите также Должно дать результат, – Зеленский заявил, что новое контрнаступление ВСУ будет успешным
Актуальная статистика потерь врага
- личного состава – 451730 (+840) человек;
- танков – 7146 (+9);
- боевых бронированных машин – 13698 (+19);
- артиллерийских систем – 11486 (+34);
- РСЗО – 1042 (+2);
- средств ПВО – 755 (+1);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9161 (+57);
- крылатых ракет – 2087 (+18);
- кораблей и катеров – 26 (+0);
- подводных лодок –1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн –15339 (+41);
- специальной техники – 1888 (+6).
Потери врага по состоянию на 12 апреля / Инфографика Генштаба ВСУ
Ситуация на левобережье Херсонщины
Гуменюк рассказала, что российские войска отказались от использования бронетехники во время штурмов на левобережье Херсонщины. Вместо этого они пытаются действовать в небольших группах, ведь становится все труднее собрать личный состав.
Также она рассказала, что россияне и в дальнейшем используют тактику "мясных штурмов", из-за чего теряют по 60% личного состава. Гуменюк рассказала, что позиции ВСУ на левобережье остаются постоянными, и продолжается работа над расширением плацдармов.