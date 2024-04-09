Сейчас оккупанты вернулись к штурмам в количестве 5 – 6 в сутки. Об этом рассказала в эфире телемарафона руководительница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Какова ситуация на Левобережье

Гуменюк рассказала, что за прошедшие сутки враг совершил 6 боевых штурмов на позиции наших защитников, что на левобережье Херсонщины.

Она добавила, оккупанты не используют бронетехнику на этом направлении и пытаются действовать в небольших группах, ведь становится все труднее собрать личный состав.

Продолжение мясных штурмов для них (россиян – 24 Канал) оборачивается отминусованием 60% личного состава,

– отмечает Гуменюк.

Руководительница рассказала, что позиции ВСУ на левобережье остаются постоянными и ведется работа над расширением плацдармов.

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