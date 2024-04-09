Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что дальше враг будет пытаться выполнить стратегическую задачу.
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Какие планы у противника на лето
Военный эксперт отметил, что захватчики будут пытаться отбросить Силы обороны с двух направлений:
- из Бахмута в сторону Часового Яра;
- из Донецка в сторону Курахово – Карловка – Очеретино.
Вероятнее всего, усиление наступательных действий произойдет в конце лета.
Им нужно привести себя в порядок, доукомплектоваться. Они сейчас переходят в режим накопления. Будут готовить войска, силы и средства для наступательных операций осенне-зимней кампании,
– сказал Свитан.
Наступление в районе Донецка и Бахмута оккупанты будут продолжать весь летний период, этап накопления, пытаясь выполнить эти две оперативные задачи.
Стратегическая цель – выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Поэтому в планах россиян будет дальнейшее движение в сторону Покровского – Доброполья.
Оборонительная линия Покровск – Доброполье: смотрите на карте
Там расположена третья линия обороны, которая строилась еще в 2014 – 2015 годах. Она должна не позволить оккупантам двигаться к Днепру.
Актуальная информация о ситуации на фронте
- Россия пытается оккупировать Часов Яр и постоянно наносит по городу удары. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко рассказал, что для этого враг применил 30 единиц бронированной техники. Сначала атаковали с применением систем реактивного огня типа "Град" и "Ураган", затем в бой пошла пехота на легкой бронированной технике под прикрытием танков, дронов и авиации, которая сбрасывала КАБы.
- Страна-агрессор может сосредоточиться только на Донецкой и Луганской областях, поскольку на Харьковскую область у нее не хватит сил. Поэтому россияне хотят выйти на линию Угледар – Курахово – Покровск. А также будут пытаться продвигаться возле Часового Яра, Краматорска, Славянска.
- Самой тяжелой остается ситуация на западных участках Бахмутского и Авдеевского направлений. Оккупанты пытаются продвигаться вперед. За минувшие сутки Силы обороны отбили 20 атак противника на этих направлениях. Институт изучения войны отметил, что оккупанты постепенно продвигаются на запад от Бахмута – в сторону Часового Яра и Ивановского. В то же время аналитики ISW отмечают, что на Авдеевском направлении сначала россиянам удалось продвинуться на восток от Новокалинового, но потом украинские защитники вернули соответствующую территорию.