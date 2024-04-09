Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що далі ворог намагатиметься виконати стратегічне завдання.

Дивіться також Росіяни рвуться до Часового Яру та Уманського: як змінилася лінія фронту за тиждень

Які плани у противника на літо

Військовий експерт зазначив, що загарбники намагатимуться відкинути Сили оборони з двох напрямків:

з Бахмуту в бік Часового Яру;

з Донецька в бік Курахове – Карлівка – Очеретине.

Найімовірніше, посилення наступальних дій відбудеться наприкінці літа.

Їм потрібно "причепуритися", доукомплектуватися. Вони зараз переходять в режим накопичення. Будуть підготовлювати війська, сили та засоби для наступальних операцій осінньо-зимової кампанії,

– сказав Світан.

Наступ в районі Донецька та Бахмуту окупанти продовжуватимуть весь літній період, етап накопичення, намагаючись виконати ці два оперативні завдання.

Стратегічна мета – вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Тому в планах росіян буде подальший рух у бік Покровського – Добропілля.

Оборонна лінія Покровськ – Добропілля: дивіться на карті

Там розташована третя лінія оборони, яка будувалася ще у 2014 – 2015 роках. Вона повинна не дозволити окупантам рухатися до Дніпра.

Актуальна інформація про ситуацію на фронті