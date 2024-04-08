Атаку успешно осуществили украинские Служба безопасности и Силы обороны 5 апреля. Тогда кроме техники российская армия понесла потери личного состава.

Смотрите также Как выглядит аэродром в Морозовске после атаки дронов: новые спутниковые снимки

Теперь же появились более подробные данные о потерях в войске врага. В частности, вероятно, ранения получил начальник штаба, а также работники ОМОН и ФСБ. По крайней мере об этом сообщают российские телеграмм-каналы.

Отмечают, что российским оккупантам просто не повезло. Они осуществляли осмотр обломков одного из БПЛА на военном аэродроме, когда там прогремел очередной взрыв.

Сколько воинов росармии пострадали

Как следствие, на месте умер один российский оккупант, еще 6 военных получили ранения, их доставили в госпиталь.

Позже военкоры установили имена еще нескольких пострадавших российских вояк, это:

начальник местного отдела полиции Александр Кореньков;

и его заместитель Александр Гулько.

Кроме них в госпиталь с ранениями доставили начальника штаба воинской части, 2 сотрудников ФСБ и 2 сотрудников Росгвардии. Их имена не указывают.

Главное об атаке на аэродром "Морозовск"

О взрывах в районе аэродрома возле Морозовска россияне жаловались в полночь 5 апреля. Местные, в частности, жаловались, что в некоторых районах города были проблемы с электроснабжением.

По данным источников 24 Канала, атаку на военный объект осуществила СБУ вместе с Силами обороны. В результате атаки на аэродроме было уничтожено по меньшей мере 6 и повреждено 8 российских самолетов.

На аэродроме базировались фронтовые бомбардировщики Су-27 и Су-34.