Опубликовали кадры в телеграм-канале "Крым.Реалии". Там отметили, что на кадрах поврежденных самолетов не видно, передает 24 Канал.
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Новые снимки аэродрома в Морозовске
В сети опубликовали новые снимки военного аэродрома в Морозовске, который оказался под ударом дронов в ночь на 5 апреля. Так, на первом снимке, который датирован 4 апреля 2024 года, на авиабазе расположены российские самолеты.
Аэродром в Морозовске 4 апреля / Фото русская служба "Радио Свобода"
На новых спутниковых снимках от 6 апреля видно выгоревшую землю, очевидно, после атаки дронов. В сети отмечают, что поврежденных или выгоревших самолетов также на фото не видно. Однако, стоит заметить, что россияне изменили расположение истребителей. Так, в 2 местах на аэродроме стало меньше самолетов.
Стоит заметить, что оккупанты могли скрыть последствия атаки дронов на аэродром – враг мог оперативно переместить борта в здания, чтобы повреждений не было видно. Кроме того, кремлевская власть никак не комментирует взрывы на военных аэродромах.
Аэродром в Морозовске 6 апреля / Фото русская служба "Радио Свобода"
Атака на аэродромы 5 апреля
- Ночь на 5 апреля была довольно тревожной для оккупантов, ведь взрывы раздавались в разных областях России. В частности, о взрывах сообщали в Курске, Воронеже, Морозовске, Ейске и Энгельсе.
- Российское минобороны заявило, что в ночь на 5 апреля 53 дрона атаковали Россию. Традиционно оккупанты заявили, что все "сбили".
- В то же время источники 24 Канала сообщили, что за атакой на военные аэродромы стоят Главное управление разведки и Службу безопасности Украины. Известно, что в результате атаки были повреждены по меньшей мере три ТУ-95МС и Су-25, которые базировались на аэродроме "Энгельс-2".
- Кроме того, источники также сообщили, что в результате атаки на аэродром в Морозовске уничтожено по меньшей мере 6 военных самолетов России, а еще 8 получили существенные повреждения. Кроме техники, около 20 российских военных стали "двухсотыми" или "трехсотыми".