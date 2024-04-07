Опублікували кадри у телеграм-каналі "Крим.Реалії". Там зауважили, що на кадрах пошкоджених літаків не видно, передає 24 Канал.

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Нові знімки аеродрому в Морозовську

У мережі опублікували нові знімки військового аеродрому в Морозовську, який опинився під ударом дронів у ніч проти 5 квітня. Так, на першому знімку, який датований 4 квітня 2024 року, на авіабазі розташовані російські літаки.



Аеродром у Морозовську 4 квітня / Фото російська служба "Радио Свобода"

На нових супутникових знімках від 6 квітня видно вигорілу землю, вочевидь, після атаки дронів. У мережі зауважують, що пошкоджених чи вигорілих літаків також на фото не видно. Однак, варто зауважити, що росіяни змінили розташування винищувачів. Так, у 2 місцях на аеродромі поменшало літаків.

Варто зауважити, що окупанти могли приховати наслідки атаки дронів на аеродром – ворог міг оперативно перемістити борти у будівлі, щоб пошкоджень не було видно. Окрім того, кремлівська влада ніяк не коментує вибухи на військових аеродромах.



Аеродром у Морозовську 6 квітня / Фото російська служба "Радио Свобода"

Атака на аеродроми 5 квітня