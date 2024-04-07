Опублікували кадри у телеграм-каналі "Крим.Реалії". Там зауважили, що на кадрах пошкоджених літаків не видно, передає 24 Канал.
До теми З Морозовська у пекло: що відомо про російські Су-34, знищені на аеродромі в Ростовській області
Нові знімки аеродрому в Морозовську
У мережі опублікували нові знімки військового аеродрому в Морозовську, який опинився під ударом дронів у ніч проти 5 квітня. Так, на першому знімку, який датований 4 квітня 2024 року, на авіабазі розташовані російські літаки.
Аеродром у Морозовську 4 квітня / Фото російська служба "Радио Свобода"
На нових супутникових знімках від 6 квітня видно вигорілу землю, вочевидь, після атаки дронів. У мережі зауважують, що пошкоджених чи вигорілих літаків також на фото не видно. Однак, варто зауважити, що росіяни змінили розташування винищувачів. Так, у 2 місцях на аеродромі поменшало літаків.
Варто зауважити, що окупанти могли приховати наслідки атаки дронів на аеродром – ворог міг оперативно перемістити борти у будівлі, щоб пошкоджень не було видно. Окрім того, кремлівська влада ніяк не коментує вибухи на військових аеродромах.
Аеродром у Морозовську 6 квітня / Фото російська служба "Радио Свобода"
Атака на аеродроми 5 квітня
- Ніч проти 5 квітня була доволі тривожною для окупантів, адже вибухи лунали у різних областях Росії. Зокрема, про вибухи повідомляли у Курську, Воронежі, Морозовську, Єйську та Енгельсі.
- Російське міноборони заявило, що у ніч проти 5 квітня 53 дрони атакували Росію. Традиційно окупанти заявили, що все "збили".
- Водночас джерела 24 Каналу повідомили, що за атакою на військові аеродроми стоять Головне управління розвідки та Службу безпеки України. Відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено щонайменше три ТУ-95МС та Су-25, які базувалися на аеродромі "Енгельс-2".
- Окрім того, джерела також повідомили, що внаслідок атаки на аеродром у Морозовську знищено щонайменше 6 військових літаків Росії, а ще 8 зазнали суттєвих пошкоджень. Окрім техніки, близько 20 російських військових стали "двохсотими" чи "трьохсотими".