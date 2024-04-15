Также Силы обороны уничтожают десятки единиц вражеской техники и оружия, общей стоимостью в сотни миллионов долларов. Одной из самых дорогих потерь для российской армии является ракетный крейсер "Москва", который украинские защитники уничтожили 14 апреля 2022 года.
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Актуальные потери врага
С начала полномасштабного вторжения российская армия уже потеряла:
- личного состава – около 454 420 (+770) человек,
- танков – 7 180 (+6),
- боевых бронированных машин – 13 796 (+31),
- артиллерийских систем – 11 593 (+41),
- РСЗВ – 1 046 (+0),
- средства ПВО – 758 (+0),
- самолетов – 347 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9 266 (+31),
- крылатые ракеты – 2 092 (+3),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 15 510 (+51),
- специальная техника – 1908 (+3).
Потери врага по состоянию на 15 апреля 2024 / Инфографика Генштаба ВСУ
Силы обороны также наносят удары по вражеским объектам. Так, за прошедшие сутки ВСУ поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной и военной техники противника, а также 5 пунктов управления и 1 склад с боеприпасами врага.
Сколько своих самолетов сбили российские военные
Наносят потери врагу не только украинские военные, но и сами россияне. Так, враг часто открывает friendly fire, уничтожая свою же технику. К примеру, от начала полномасштабного вторжения оккупанты приземлили десятки собственных самолетов.
Так, по информации The Insider, российские военные сбили 13 собственных бортов:
- 4 многоцелевых истребителя Су-35,
- 3 истребителя-бомбардировщика Су-34,
- 2 самолета ДРЛОиУ А-50У,
- 1 многоцелевой истребитель Су-27,
- 1 десантно-транспортный вертолет Ми-8,
- 1 многоцелевой вертолет Ми-24.
Нередко в радиоперехватах также удается зафиксировать, что российские военные наносят удары и по своей технике на поле боя, и личному составу.