Про це заявила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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За її словами, ця зустріч стане першим майданчиком де лідери офіційно обговорюватимуть відновлення миру в Україні.

Це початок великого політичного виміру, завершення війни. Безумовно, будуть певні модифікації і вже була анонсована опція наступної зустрічі в одній з арабських країн,

– сказала Стефанішина.

Після засідання Ради Україна – НАТО, Стефанішина почула відданість щодо цієї конференції від всіх союзників. Українська міністерка називає Саміт миру "єдиним новим інструментом, який дозволяє завершити війну, не зв'язуючи себе певними конвенційними механізмами".

Щодо імовірної присутністі російської сторони на такому саміті в майбутньому, Стефанішина зазначила, що наразі варто зосередитися на організації зустрічі, яка відбудеться вже через 2 тижні. При цьому, українська сторона сподівається на присутність не лише союзників, а й країн Глобального півдня та Азії.

"Ми маємо зосередитись на тому, щоб жодні російські дезінформаційні кампанії не мали успіху. Це і дискредитація української влади, і дискредитація формули миру, і самого мирного саміту для того, щоб цей захід не був успішним", – сказала вона.

Чи буде залучена Росія у процес переговорів

Стефанішина також зазначила, що лише за результатами саміту буде зрозуміло, якою може бути наступна зустріч. Втім, вона закликала "не мати ілюзії про те, що Росія не має намірів залучатись в конструктивні переговори".

Віцепрем'єрка вважає, що як і підважування статусу легітимності президента України, так і альтернативні формули миру, лише розтягують порядок денний.