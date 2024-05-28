У пропозиції вказано, що потрібно "послідовно висилати російських шпигунів та інших іноземних шпигунів". Її підтримала президент Віола Амгерд у зверненні до парламенту.

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"Іноземні держави повинні відчувати, що Швейцарія реагує на порушення їхньої безпеки та захищає себе", – зазначила Амгерд.

Заява прозвучала за 2 тижні до того, як її уряд готується прийняти представників десятки країн для участі у мирних переговорах щодо України.

Амгерд сказала, що уряд хоче послідовно висилати офіцерів розвідки, чия діяльність ставить під загрозу безпеку Швейцарії або її роль як держави. Водночас зазначається, що пропозиція не призведе до автоматичного прийняття рішень.

Франциска Рот – депутат від лівоцентристських соціал-демократів заявила, що нейтральна Швейцарія є "магнітом для шпигунів" через концентрацію міжнародних організацій у країні. Підтримуючи думку, що у Швейцарії має бути "нульова толерантність" до шпигунства, Рот сказав, що ця пропозиція має зміцнити механізми контролю у контексті вигнання шпигунів.

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