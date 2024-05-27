Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що якщо прослідкувати історію з підходами до переговорів, зараз ми дограємо свій трек. Мається на увазі українська "формула миру" у Швейцарії, яка повинна була створити тиск на Росію і продемонструвати, що світ цілісний, приймає українську "формулу" та вважає, що вона єдина може призвести до завершення бойових дій на території України.

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Розглянути те, що й так існує

Андрій Вігірінський зауважив, що все через те, що Україна фактично звузила з 10 – 12 важливих до розгляду пунктів до 3 пунктів, які й так відображені в міжнародних документах.

Обмін чи поводження з військовополоненими, заборона чи непоширення ядерної зброї та заборона її використання у конфліктах регулюються відповідними конвенціями. Тобто ми хочемо на іншому майданчику підтвердити те, що і так існує на рівні міжнародного законодавства, при цьому не говорячи та не ставлячи питання про припинення бойових дій та завершення війни,

– сказав політолог.

Чому Україна так вчиняє, це питання, на яке Володимир Зеленський та аналітики намагаються відповісти, але всі роблять це сором'язливо, вважає Андрій Вігірінський.

Тому що апріорі конференція була б ефективною, якби в ній взяли участь країни, які Росія вважає для себе дружними – Індія, Китай, Бразилія, країни Африки та країни Близького Сходу, – а перші особи цих держав підписали фінальний документ із вимогою про те, що Росія повинна вчинити певні дії.

Готуються вже до нових переговорів

Зараз є очевидним факт, що чим ближче до події, тим менше лідерів країн, на яких Україна розраховувала, приїдуть.

Представники африканського континенту говорять про те, що будуть брати участь у тих зустрічах, на яких будуть представлені заходи, визнані двома сторонами в конфлікті – Україною та країною-агресором,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

На його думку, логіка, яку пропонують країни, полягає в тому, що якщо йдеться про війну, яку треба припинити, а в кожного є своє бачення того, як це зробити, треба розглянути всі бачення і прийти до спільних позицій не з боку ультиматуму, а з огляду на те, за що всі готові підписатися і на чому всі готові наголошувати.

Одразу ж після швейцарського саміту восени планується нова зустріч в Саудівській Аравії. Ініціатива обговорюється країнами Європейського Союзу, і на ній також може бути присутня Росія.

Швейцарія може стати тим місцем, де наш варіант не знайде глобальної підтримки. Після того як один варіант не спрацював – а він, скоріш за все, не спрацює – пропонується одразу наступний етап, в якому будуть враховані помилки чи зауваження, які існували на попередньому етапі,

– зауважив політолог.

Він додав, що хоча саміт у Швейцарії ще не відбувся, спікери Європейського Союзу вже обговорюють інший етап переговорів, який включатиме позиції країн, в яких ми зацікавлені.

У цій війні ми розраховуємо не лише на міжнародну фінансову військову підтримку, але й політичну. І щоб політична підтримка була і фінансовою, і військовою, хочемо ми того чи не хочемо, ми змушені дослуховуватись до позиції інших сторін,

– підсумував Вігірінський.

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