Політолог Андрій Вігірінський розповів 24 Каналу, що якщо прослідкувати історію з підходами до переговорів, зараз ми дограємо свій трек. Мається на увазі українська "формула миру" у Швейцарії, яка повинна була створити тиск на Росію і продемонструвати, що світ цілісний, приймає українську "формулу" та вважає, що вона єдина може призвести до завершення бойових дій на території України.
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Розглянути те, що й так існує
Андрій Вігірінський зауважив, що все через те, що Україна фактично звузила з 10 – 12 важливих до розгляду пунктів до 3 пунктів, які й так відображені в міжнародних документах.
Обмін чи поводження з військовополоненими, заборона чи непоширення ядерної зброї та заборона її використання у конфліктах регулюються відповідними конвенціями. Тобто ми хочемо на іншому майданчику підтвердити те, що і так існує на рівні міжнародного законодавства, при цьому не говорячи та не ставлячи питання про припинення бойових дій та завершення війни,
– сказав політолог.
Чому Україна так вчиняє, це питання, на яке Володимир Зеленський та аналітики намагаються відповісти, але всі роблять це сором'язливо, вважає Андрій Вігірінський.
Тому що апріорі конференція була б ефективною, якби в ній взяли участь країни, які Росія вважає для себе дружними – Індія, Китай, Бразилія, країни Африки та країни Близького Сходу, – а перші особи цих держав підписали фінальний документ із вимогою про те, що Росія повинна вчинити певні дії.
Готуються вже до нових переговорів
Зараз є очевидним факт, що чим ближче до події, тим менше лідерів країн, на яких Україна розраховувала, приїдуть.
Представники африканського континенту говорять про те, що будуть брати участь у тих зустрічах, на яких будуть представлені заходи, визнані двома сторонами в конфлікті – Україною та країною-агресором,
– підкреслив Андрій Вігірінський.
На його думку, логіка, яку пропонують країни, полягає в тому, що якщо йдеться про війну, яку треба припинити, а в кожного є своє бачення того, як це зробити, треба розглянути всі бачення і прийти до спільних позицій не з боку ультиматуму, а з огляду на те, за що всі готові підписатися і на чому всі готові наголошувати.
Одразу ж після швейцарського саміту восени планується нова зустріч в Саудівській Аравії. Ініціатива обговорюється країнами Європейського Союзу, і на ній також може бути присутня Росія.
Швейцарія може стати тим місцем, де наш варіант не знайде глобальної підтримки. Після того як один варіант не спрацював – а він, скоріш за все, не спрацює – пропонується одразу наступний етап, в якому будуть враховані помилки чи зауваження, які існували на попередньому етапі,
– зауважив політолог.
Він додав, що хоча саміт у Швейцарії ще не відбувся, спікери Європейського Союзу вже обговорюють інший етап переговорів, який включатиме позиції країн, в яких ми зацікавлені.
У цій війні ми розраховуємо не лише на міжнародну фінансову військову підтримку, але й політичну. І щоб політична підтримка була і фінансовою, і військовою, хочемо ми того чи не хочемо, ми змушені дослуховуватись до позиції інших сторін,
– підсумував Вігірінський.
Саміт миру у Швейцарії: що відомо
- Глобальний саміт миру відбудеться 15 – 16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден поблизу міста Люцерн.
- Станом на 15 травня свою участь у Глобальному саміті миру підтвердили 50 країн зі 160 запрошених делегацій. Серед них будуть: голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської ради Шарль Мішель, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.
- Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зауважив, що головна проблема зараз – збільшити кількість країн, які мають долучитись до обговорення тез, прописаних у "формулі миру".