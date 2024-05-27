Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что если проследить историю с подходами к переговорам, сейчас мы доигрываем свой трек. Имеется в виду украинская "формула мира" в Швейцарии, которая должна была создать давление на Россию и продемонстрировать, что мир целостный, принимает украинскую "формулу" и считает, что она единственная может привести к завершению боевых действий на территории Украины.

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Рассмотреть то, что и так существует

Андрей Вигиринский заметил, что все из-за того, что Украина фактически сузила с 10 – 12 важных к рассмотрению пунктов до 3 пунктов, которые и так отражены в международных документах.

Обмен или обращение с военнопленными, запрет или нераспространение ядерного оружия и запрет его использования в конфликтах регулируются соответствующими конвенциями. То есть мы хотим на другой площадке подтвердить то, что и так существует на уровне международного законодательства, при этом не говоря и не ставя вопрос о прекращении боевых действий и завершении войны,

– сказал политолог.

Почему Украина так поступает, это вопрос, на который Владимир Зеленский и аналитики пытаются ответить, но все делают это скромно, считает Андрей Вигиринский.

Потому что априори конференция была бы эффективной, если бы в ней приняли участие страны, которые Россия считает для себя дружественными, – Индия, Китай, Бразилия, страны Африки и страны Ближнего Востока, – а первые лица этих государств подписали финальный документ с требованием о том, что Россия должна совершить определенные действия.

Готовятся уже к новым переговорам

Сейчас очевиден факт, что чем ближе к событию, тем меньше лидеров стран, на которых Украина рассчитывала, приедут.

Представители африканского континента говорят о том, что будут участвовать в тех встречах, на которых будут представлены мероприятия, признанные двумя сторонами в конфликте – Украиной и страной-агрессором,

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

По его мнению, логика, которую предлагают страны, заключается в том, что если речь идет о войне, которую надо прекратить, а у каждого есть свое видение того, как это сделать, надо рассмотреть все видения и прийти к общим позициям не со стороны ультиматума, а учитывая то, за что все готовы подписаться и на чем все готовы подчеркивать.

Сразу же после швейцарского саммита осенью планируется новая встреча в Саудовской Аравии. Инициатива обсуждается странами Европейского Союза, и на ней также может присутствовать Россия.

Швейцария может стать тем местом, где наш вариант не найдет глобальной поддержки. После того как один вариант не сработал – а он, скорее всего, не сработает – предлагается сразу следующий этап, в котором будут учтены ошибки или замечания, существовавшие на предыдущем этапе,

– отметил политолог.

Он добавил, что хотя саммит в Швейцарии еще не состоялся, спикеры Европейского Союза уже обсуждают другой этап переговоров, включающий позиции стран, в которых мы заинтересованы.

В этой войне мы рассчитываем не только на международную финансовую военную поддержку, но и политическую. И чтобы политическая поддержка была и финансовой, и военной, хотим мы того или не хотим, мы вынуждены прислушиваться к позиции других сторон,

– подытожил Вигиринский.

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