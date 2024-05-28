В предложении указано, что нужно "последовательно высылать российских шпионов и других иностранных шпионов". Его поддержала президент Виола Амхерд в обращении к парламенту.
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"Иностранные государства должны чувствовать, что Швейцария реагирует на нарушение их безопасности и защищает себя", – отметила Амхерд.
Заявление прозвучало за 2 недели до того, как ее правительство готовится принять представителей десятка стран для участия в мирных переговорах по Украине.
Амхерд сказала, что правительство хочет последовательно высылать офицеров разведки, чья деятельность ставит под угрозу безопасность Швейцарии или ее роль как государства. В то же время отмечается, что предложение не приведет к автоматическому принятию решений.
Франциска Рот – депутат от левоцентристских социал-демократов заявила, что нейтральная Швейцария является "магнитом для шпионов" из-за концентрации международных организаций в стране. Поддерживая мнение, что в Швейцарии должна быть "нулевая толерантность" к шпионажу, Рот сказал, что это предложение должно укрепить механизмы контроля в контексте изгнания шпионов.
Саммит мира: главное
- 15 – 16 июня Швейцария проведет саммит, который должен проложить путь к будущему мирному процессу по поводу вторжения России в Украину.
- В Саммите мира примут участие более 150 стран – им уже прислали приглашения.
- В то же время Россию не пригласили на саммит объяснив это тем, что Москва неоднократно заявляла, что не заинтересована в участии.
- Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту США Джозефу Байдену и главе Китая Си Цзиньпину с приглашением непременно приехать в Швейцарию и проявить свое лидерство в достижении мира.