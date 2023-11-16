06:13, 16 листопада

В ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня зазначила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" ворожі "Шахеди" з'явилися з напрямку Чорного моря.

Прямували через Херсонщину, Миколаївщину, Одещину. Далі тривога дійшла хвилею до Вінниччини.

Це досить передбачуваний маршрут. Дуже часто (росіяни – 24 Канал) використовують саме такий. Триває бойова робота,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Також зауважила, що дуже часто дрони змінюють маршрут і вже пройшовши певні області, повертаються туди дл нанесення уражень.