Не нехтуйте правила безпеки і до відбою перебувайте в укритті. Про тривогу й загрожу ворожого удару інформує 24 Канал.
Важливо На Харківщини пролунали вибухи: росіяни випустили щонайменше 7 ракет по Чугуївському району
Повітряні сили повідомили, що в Чернівецькій та Хмельницькій області ракетна небезпека.
Група ударних БпЛА вашому напрямку,
– додали військові.
Одеська область – відбій загрози.
Повітряна тривога триває на Одещині, Кіровоградщині та Вінниччині.
Тривога 16 листопада / Скриншот
В ефірі телемарафону керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня зазначила, що у зоні відповідальності ОК "Південь" ворожі "Шахеди" з'явилися з напрямку Чорного моря.
Прямували через Херсонщину, Миколаївщину, Одещину. Далі тривога дійшла хвилею до Вінниччини.
Це досить передбачуваний маршрут. Дуже часто (росіяни – 24 Канал) використовують саме такий. Триває бойова робота,
– підкреслила Наталія Гуменюк.
Також зауважила, що дуже часто дрони змінюють маршрут і вже пройшовши певні області, повертаються туди дл нанесення уражень.
Відбій загрози на Миколаївщині.
Група ударних БпЛА заходить у Вінницьку область.
Група дронів заходить з Одеської області в Кіровоградську .
1 група ударних БпЛА наближається до Миколаєва. 2 – рухається у напрямку Вознесенська.
Одещина – загроза застосування ударних БпЛА. В області оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили повідомили: "Група ударних БпЛА з Півдня".