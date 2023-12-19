Вражеские боевые беспилотники снова атаковали город Староконстантинов. Заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин в эфире телемарафона рассказал о состоянии области после ночной атаки со стороны России.

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В очередной раз атаковали Староконстантинов

Ночью 19 декабря 2023 под ударом вражеских атак ночью снова был Староконстантинов.

Украинские войска уничтожили "Шахеды", которым противник атаковал регион Хмельницкой области. Противовоздушные силы ВСУ сбили два из двух вражеских дронов.

Сергей Тюрин подчеркнул, что гражданское население и гражданская инфраструктура в результате ночной атаки врага не пострадали.

Справка! Город Староконстантинов стал символ уничтожения "Шахедов". Враг направил часть ударных БпЛА именно в этом направлении 2 дня назад ночью 17 декабря 2023 года.

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