Про те, якими запасами "Шахедів" володіє Росія, свідчить інтенсивність ударів по Україні. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.
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Чим більше використовує, тим більше має
Ігнат каже, якщо ворог й надалі збільшуватиме кількість атак безпілотниками, це означатиме, що вони мають у наявності достатню кількість. Виготовляють дрони-камікадзе самі і отримують на постійній основі поставки від Ірану.
Крім того, речник ПС припустив, що Росія використовуватиме дрони проти України частіше, ніж ракети.
Про значну кількість безпілотників у ворога свідчать масовані атаки. Одна із них трапилася 25 листопада. Тоді окупанти випустили 75 "Шахедів". Основним напрямком удару була столиця.
Водночас крилаті ракети противник застосовує рідко. Лише одного разу 8 грудня росіяни вдарили 19 ракетами. 14 з них збили сили ППО.
Чи використовує ворог нові "Шахеди"
За словами Юрія Ігната, окупанти запускають традиційні ударні безпілотники Shahed 136/131. Про це свідчать аналіз уламків збитих дронів свідчать. Єдними змінами у дронах-камікадзе, якими росіяни б'ють по нашій країні, є фарбування у чорних колір та незначна модернізація у виготовленні фюзеляжу. Речник Повітряних сил зазначає, що окупанти роблять це, аби зробити свої безпілотники менш помітиними радіолокаційно.
Інколи ворог використовує самостійно вироблені БпЛА, які імітують "Шахеди".
Чергова нічна атака окупантів: що відомо
- У ніч проти 17 грудня Росія випустила 20 "Шахедів" та дві ракети – "Іскандер-К" та Х-59.
- Силам ППО вдалося збити усі ворожі цілі. Робота по них велася у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Частина "Шахедів" прямувала на Старокостянтинів.
- На Херсонщині через падіння уламків одного зі збитих безпілотників стався вибух у житловому будинку. Пошкоджень зазнали також інші домівки, офісні приміщення та дві будівлі СТО.
- На Одещині уламки "Шахеду" впали у житловому кварталі. Почалася пожежа. Вогонь перекинувся на прилеглі будинки, під завалами одного з них знайшли тіло загиблого чоловіка.
- На Хмельниччині уламки впали на приватний будинок. На щастя, постраждалих немає.