О том, какими запасами "Шахедов" владеет Россия, говорит интенсивность ударов по Украине. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Чем больше использует, тем больше имеет

Игнат говорит, если враг и дальше будет увеличивать количество атак беспилотниками, это означает, что они имеют в наличии достаточное количество. Изготовляют дроны-камикадзе сами и получают на постоянной основе поставки от Ирана.

Кроме того, представитель ВС предположил, что Россия будет использовать дроны против Украины чаще, чем ракеты.

О большом количестве беспилотников у врага свидетельствуют массированные атаки. Одна из них случилась 25 ноября. Тогда оккупанты выпустили 75 "Шахедов". Основным направлением удара была столица.

В то же время крылатые ракеты противник применяет редко. Лишь однажды 8 декабря россияне ударили 19 ракетами. 14 из них сбили силы ПВО.

Использует ли враг новые "Шахеды"

По словам Юрия Игната, оккупанты запускают традиционные ударные беспилотники Shahed 136/131. Об этом свидетельствуют анализ обломков сбитых дронов. Единственными изменениями в дронах-камикадзе, которыми россияне бьют по нашей стране, являются покраска в черный цвет и незначительная модернизация в производстве фюзеляжа. Спикер Воздушных сил отмечает, что оккупанты делают это, чтобы сделать свои беспилотники менее заметными радиолокационно.

Иногда враг использует самостоятельно производимые БАЛА, которые имитируют "Шахеды".

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