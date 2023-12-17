Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил, передает 24 Канал. Юрий Игнат объяснил, в чем особенность таких "дронов".
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"Обычный самолетик с двигателем"
Часть дронов, которые используют оккупанты, сделаны, так сказать, простым гаражным методом.
Это беспилотники, которые имитируют даже те же "Шахеды". Сделан обычный самолетик с двигателем и его направляют, возможно, просто по направлению он идет. Такие модели, я бы сказал, "лжешахедов" можно увидеть в музее Второй мировой войны,
– отметил Игнат.
Добавил, есть такие экспонаты, которые противник сделал из простых средств и материалов и использует.