Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил, передает 24 Канал. Юрий Игнат объяснил, в чем особенность таких "дронов".

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"Обычный самолетик с двигателем"

Часть дронов, которые используют оккупанты, сделаны, так сказать, простым гаражным методом.

Это беспилотники, которые имитируют даже те же "Шахеды". Сделан обычный самолетик с двигателем и его направляют, возможно, просто по направлению он идет. Такие модели, я бы сказал, "лжешахедов" можно увидеть в музее Второй мировой войны,

– отметил Игнат.

Добавил, есть такие экспонаты, которые противник сделал из простых средств и материалов и использует.