Воздушную тревогу в регионах из-за вражеских дронов начали объявлять в 9 вечера 16 декабря. После этого угроза начала распространяться по стране – в целом воздушная атака длилась вплоть до 4 утра. 24 Канал собрал всю информацию, как прошла очередная тревожная ночь в Украине.

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Что известно о ночной атаке

Враг атаковал Украину несколькими видами вооружения:

20 БПЛА "Шахед",

ракетой "Искандер-К",

управляемой авиационной ракетой Х-59.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. Воздушные цели сбивали в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что часть "Шахедов" традиционно направлялась на Староконстантинов.

Известно, что враг запускал ракеты с территории временно оккупированного Крыма и Херсонской области. Как сообщили в воздушных силах, ракета "Искандер-К" не достигла своей цели, а ракету Х-59 успешно сбили украинские силы ПВО.

Взамен БПЛА "Шахед" оккупанты запускали с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае. К счастью, украинским воинам удалось сбить все дроны, однако, к сожалению, обломки тоже наделали беды.

Отметим, что каждый "Шахед" программируется вручную. Пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра Сил обороны уточнила, что враг строит маршруты для дронов таким образом, чтобы они пролетали через гражданскую инфраструктуру.

Последствия вражеского обстрела

Херсонская область

В эфире национального телемарафона Наталья Гуменюк сообщила, что россияне атаковали дронами не только тыловые регионы Украины, как это в основном происходит, но и прифронтовую Херсонскую область.

По ее словам, из-за падения обломков одного из сбитых беспилотников произошел взрыв в жилом доме. Кроме этого, мощной взрывной волной повредило еще несколько домов, расположенных рядом с местом падения сбитого "Шахеда". Тем временем представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников заявил, что есть повреждения офисных помещений и двух построек СТО.

Последствия атаки "Шахедов" в Херсонской области: фото Сил Обороны Юга

Одесская область

В Одесской области один "Шахед" упал в жилом квартале и взорвался, в результате чего на месте возник пожар. Огонь быстро перекинулся на близлежащие дома. К сожалению, в завалах одного из таких домов нашли тело погибшего мужчины.

Кроме того, взрывная волна повредила ангар с имуществом частного спортивного учреждения.

Последствия падения сбитого "Шахеда" в Одесской области: фото Одесской ОВА

Хмельницкая область

В Хмельницкой ОВА сообщили, что обломки одного из сбитых беспилотников упали на частный дом. В результате этого крыша здания загорелась и подверглась разрушениям. Однако, к счастью, пострадавших и травмированных нет. По крайней мере, информация в администрацию о таких случаях не поступала.