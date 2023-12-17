В Хмельницкой области объявляли воздушную тревогу из-за угрозы атаки ударных дронов. В частности, два "Шахеда" сбили над областью силы противовоздушной обороны.

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Обломки упали на крышу

Обломки одного из сбитых беспилотников повредили частный дом. В результате произошло возгорание крыши дома. Информация о травмированных и погибших не поступала.

Россия атакует Хмельницкую область, в частности Староконстантинов, дронами почти каждую ночь.

В Одесской области также загорелся дом