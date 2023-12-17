У хмельницькій області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів. Зокрема, два "Шахеди" збили над областю сили протиповітряної оборони.

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Уламки впали на дах

Уламки одного зі збитих безпілотників пошкодили приватний будинок. Внаслідок цього сталось загоряння даху будинку. Інформація щодо травмованих та загиблих не надходила.

Росія атакує Хмельницьку область, а зокрема Старокостянтинів, дронами майже кожної ночі.

На Одещині також загорівся будинок