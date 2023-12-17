У хмельницькій області оголошували повітряну тривогу через загрозу атаки ударних дронів. Зокрема, два "Шахеди" збили над областю сили протиповітряної оборони.
Дивіться також Нічна атака "Шахедами": в ОК "Південь" назвали області, які були під найбільшим ударом
Уламки впали на дах
Уламки одного зі збитих безпілотників пошкодили приватний будинок. Внаслідок цього сталось загоряння даху будинку. Інформація щодо травмованих та загиблих не надходила.
Росія атакує Хмельницьку область, а зокрема Старокостянтинів, дронами майже кожної ночі.
На Одещині також загорівся будинок
- У ніч проти 17 грудня окупанти атакували Україну "Шахедами", частину з яких запустили у напрямку Одеської області. Один зі збитих дронів упав на приватний будинок і вибухнув. На жаль, є загиблий.
- Повітряна тривога через нічну атаку тривала понад 5 годин. Традиційно, окупанти спрямували частину своїх ударних БпЛА у напрямку Одеської області. Хоч сили та засоби ППО відпрацювали влучно, втім збиті "Шахеди" також завдають руйнувань.
- Вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи. Виникла масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.