Об этом в эфире телемарафона спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников. Он также рассказал, что по городу оккупанты также наносили и артиллерийские удары, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки

Толоконников рассказал, что враг атаковал несколькими группами "Шахедов". Так, около 23:00 над Херсоном сбили 2 беспилотника. Обломки "Шахедов" повредили офисные помещения и здание СТО. После полуночи неподалеку от Херсона сбили еще один "Шахед", обломки которого повредили еще одно здание СТО.

Около 01:00 украинские защитники сбили над Херсоном еще 2 дрона-камикадзе. В небе над Херсонщиной силы и средства ПВО сбили 7 "Шахедов".

Свое черное дело оккупанты делали черными дронами, но подразделения противовоздушной обороны отработали метко: все 7 "Shahed-136" сбиты,

– сообщили в Силах обороны Юга.

Последствия атаки "Шахедов" в Херсонской области / Фото Сил обороны Юга

оккупанты в очередной раз обстреляли школу в Херсоне

Спикер Херсонской ОВА также сообщил, что оккупанты били по городу и по артиллерии. Под ударом еще раз оказалась школа в Центральном районе города.

Снова россияне били по многострадальной школе в центре Херсона. Ее обстреливали также неделю назад, а до этого около месяца назад. Постоянно они по ней бьют, от помещения уже ничего живого не осталось – школа полностью сгорела, но оккупанты продолжают туда бить,

– сообщил Толоконников.

Как сообщили в ОВА, за минувшие сутки российская армия совершила 96 обстрелов, выпустив 577 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", ПТРК, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 40 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, админздание, учебное заведение, предприятие и территорию парка в Херсоне", – сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он также добавил, что в результате обстрелов никто не пострадал.