Про це в ефірі телемарафону речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Він також розповів, що по місту окупанти також завдавали й артилерійських ударів, передає 24 Канал.

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Які наслідки атаки

Толоконніков розповів, що ворог атакував кількома групами "Шахедів". Так, близько о 23:00 над Херсоном збили 2 безпілотники. Уламки "Шахедів" пошкодили офісні приміщення та будівлю СТО. Після опівночі неподалік від Херсона збили ще один "Шахед", уламки якого пошкодили ще одну будівлю СТО.

Близько о 01:00 українські захисники збили над Херсоном ще 2 дрони-камікадзе. Загалом, у небі над Херсонщиною сили та засоби ППО збили 7 "Шахедів".

Свою чорну справу окупанти робили чорними дронами, але підрозділи протиповітряної оборони відпрацювали влучно: всі 7 "Shahed-136" збиті,

– повідомили у Силах оборони Півдня.

Наслідки атаки "Шахедів" на Херсонщині / Фото Сил оборони Півдня

Окупанти вкотре обстріляли школу в Херсоні

Речник Херсонської ОВА також повідомив, що окупанти гатили по місту й з артилерії. Під ударом вкотре опинилася школа у Центральному районі міста.

Знову росіяни били по багатостраждальній школі в центрі Херсона. Її обстрілювали також тиждень тому, а до цього – близько місяця тому. Постійно вони по ній б'ють, від приміщення вже нічого живого не залишилося – школа повністю згоріла, але окупанти продовжують туди бити,

– повідомив Толоконніков.

Як повідомили в ОВА, за минулу добу російська армія здійснила 96 обстрілів, випустивши 577 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", ПТРК, танків, авіації та БпЛА. По місту Херсон ворог випустив 40 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю, навчальний заклад, підприємство та територію парку у Херсоні", – повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він також додав, що унаслідок обстрілів ніхто не постраждав.