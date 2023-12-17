Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил, передає 24 Канал. Юрій Ігнат пояснив, у чому особливість таких "дронів".

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"Звичайний літачок з двигуном"

Частина дронів, які використовують окупанти, зроблені, так би мовити, простим гаражним методом.

Це безпілотники, які імітують навіть ті ж самі "Шахеди". Зроблений звичайний літачок з двигуном і його направляють, можливо, просто по напрямку він іде. Такі моделі, я б сказав, "лжешахедів" можна побачити в музеї Другої світової війни,

– зазначив Ігнат.

Додав, є такі експонати, що противник зробив з простих засобів і матеріалів та використовує.