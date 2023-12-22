"Невідомі дрони" були помічені у кількох російських регіонах. Спершу їх помітили у Брянській області.
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Росіяни заявили про атаку на Брянську область
Окупанти повідомили про "атаку безпілотників" на Брянщині. Російські ЗМІ заявили, що вони намагалися атакувати резервуари з паливом на території логістичного центру у Брянській області.
За даними місцевих телеграм-каналів, один БпЛА був помічений неподалік нафтосховища в Суразькому районі напередодні о 5 ранку. Повідомляється, що його нібито збили, а у 500 метрах від нього знайшли другий дрон, який ніс кумулятивний заряд із 22-кілограмовою бойовою частиною.
У польотах цих БпЛА росіяни традиційно звинувачують ЗСУ. Повідомляється, що руйнувань буцімто немає.
Пізніше великі БпЛА помітили у небі в Ростовській області у районі Батайська. Вони просто безперешкодно розсікали у небі.
БпЛА у Ростовській області: дивіться відео
Російська "ПеВеО" працює так "добре", що згодом дрони були помічені аж у Таганрозі.
БпЛА у Таганрозі: дивіться відео
Окупанти звинуватили Україні в атаці на нафтопровід "Дружба"
- У Росії заявили, що українські дрони нібито намагались атакувати нафтопровід "Дружба" у Брянській області Росії, що на кордоні з Україною та Білоруссю.
- Окупанти стверджують, що 20 грудня уламки БпЛА виявили в лісі біля нафтопроводу на території Новозибківського району.
- Принагідно росіяни запевнили, що нібито об'єкт не отримав жодних пошкоджень, постраждалих також не було.